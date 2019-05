Lino Banfi parla della malattia della moglie | Prima di addormentarsi cerca la mia

Lino Banfi - primi atti da commissario Unesco 'Al lavoro per inserire la sua Canosa nella lista' : Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Canosa potrebbe finire nell'elenco delle città che ospitano beni iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità. E la sesta provincia appuntare ...

Lino Banfi : "Ho rinunciato a un film con De Niro per stare vicino a mia moglie" : Lino Banfi pur di stare accanto a sua moglie Lucia, con cui condivide 56 anni di matrimonio più dieci di fidanzamento, ha rinunciato ad un film con Robert De Niro . Lo ha rivelato l'attore agli ...

Lino Banfi : 'La mia nomina ha fatto capire alla gente cos'è l'Unesco' : Per Lino Banfi a Sorrento è nato un gelato al gusto di orecchiette. Ma il popolare attore pugliese ha chiuso i 41/esimi 'Incontri Internazionali del Cinema' di Sorrento dedicati alla Germania con un ...

Roma - Lino Banfi testimonial Unicef per i bimbi malnutriti : Lino Banfi è testimonial della campagna Unicef 'Ogni bambino è vita', per salvare i minori colpiti da malnutrizione. In piazza del Popolo a Roma Banfi contribuisce alla vendita delle orchidee per ...

Lino Banfi a Verissimo sulla moglie malata : ‘Quando non mi riconoscerà più ci ripresenteremo’ : 56 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento sono tanti. Negli ultimi anni la moglie di Lino Banfi soffre di Alzheimer e lui non la lascia mai sola. “Mia moglie Lucia non sta benissimo, sente di più il bisogno di avermi vicino ” racconta a Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo del 30 marzo “ho rinunciato ad un film da protagonista che dovevo girare in Germania, pagatissimo, per stare vicino a mia moglie perché non mi ...

L’Orchidea dell’Unicef : domani a Roma Lino Banfi in piazza per i bimbi malnutriti : Lino Banfi sarà domani in piazza del Popolo a Roma per l’iniziativa ‘l’Orchidea dell’Unicef‘ a sostegno dei bambini malnutriti. L’attore è uno storico ambasciatore dell’Unicef Italia e testimonial dell’iniziativa che si svolge in questo fine settimana in 2.400 piazze in Italia con 11 mila volontari. “Lino Banfi ha costantemente associato alla propria immagine di attore tra i più amati in ...

Verissimo 2019/ Anticipazioni e ospiti 30 Marzo : Lino Banfi - e gli attori di After : Verissimo, Anticipazioni e ospiti 30 Marzo 2019: Il Volo, Lino Banfi, Patrizia Rossetti, Enzo Decaro, Paolo Brosio e gli attori di After.

Lino Banfi : film - età - moglie e figli. La carriera di nonno Libero : Lino Banfi: film, età, moglie e figli. La carriera di nonno Libero Chi è Lino Banfi e carriera dell’attore Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, è uno degli attori comici più popolari e amati in Italia. Nato in un paesello sperduto in provincia di Bari (Andria), l’11 luglio 1936, Lino è oggi sposato e padre di due figli. All’età di 82 anni, vanta alle spalle una carriera ricca di successo internazionale, che lo ha portato alla fama ...

Il premio Socrate a Wanda Nara è desolante : peggio di Lino Banfi all'Unesco : Comicità un tantino corriva e in non immediata sintonia con un'istituzione che dovrebbe difendere la memoria delle culture del mondo, andando contro anche alle imperanti ragioni mercantilistiche, ...

Lino Banfi - lo sfogo della figlia Rosanna : “Deve venirti un cancro per avere spazio sui giornali?” : Lino Banfi è tornato in tv assieme alla figlia Rosanna. Ospiti di Mara Venier a Domenica In, hanno parlato della battaglia vinta contro il cancro che dieci anni fa colpì Rosanna e, parlando della malattia, la figlia dell’attore pugliese si è lasciata andare ad uno sfogo: “Fare questo lavoro è molto difficile. Non è facile trovare un giornale che ti dia spazio e ti faccia un servizio. Si combatte, ma quando mio padre ha detto questa ...