Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition è in arrivo | ecco come dovrebbe essere

Lenovo arricchisce i notebook ThinkPad - nuovi modelli ultrasottili con processori AMD : Lenovo ha annunciato i nuovi notebook ThinkPad T495, T495s e X395 equipaggiati con i processori AMD Ryzen 7 Pro di seconda generazione. Si affiancano ai già esistenti ThinkPad T e ThinkPad X. Oltre alla dotazione tecnica, fra i punti di forza di questi prodotti c’è il peso inferiore a 1,36 kg, che li rende adatti come strumenti per lavorare in movimento. Il produttore promette un’autonomia fino a oltre 16 ore e un incremento delle ...

Niente male il Lenovo Z6 Pro : top di gamma di lusso a buon prezzo : Il nuovo top di gamma Lenovo Z6 Pro potrebbe interessare a molti utenti, data la potenza e l'estrema qualità della sua fotocamera. Il device montare il processore Snapdragon 855, un display da 6.39 pollici FullHD+ con notch a goccia (DCI-P3 e HDR10) e tre diverse configurazioni: 6/128GB, 8/128GB e 12/512GB (il primo valore si riferisce alla RAM mentre il secondo allo storage). La fotocamera posteriore quadrupla include un sensore primario da ...

Lenovo Z6 Pro è ufficiale con quadrupla fotocamera - 12 GB di RAM e Snapdragon 855 : Lenovo ha ufficializzato in Cina il nuovo Lenovo Z6 Pro, con 12 GB di RAM, quattro fotocamere posteriori e una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 855. L'articolo Lenovo Z6 Pro è ufficiale con quadrupla fotocamera, 12 GB di RAM e Snapdragon 855 proviene da TuttoAndroid.

Ecco i primi scatti di prova della super fotocamera di Lenovo Z6 Pro : In attesa della presentazione ufficiale di Lenovo Z6 Pro, in programma per il 23 aprile, il vice presidente di Lenovo ha pubblicato alcuni scatti di prova della fotocamera L'articolo Ecco i primi scatti di prova della super fotocamera di Lenovo Z6 Pro proviene da TuttoAndroid.

Quota 100 megapixel confermata per Lenovo Z6 Pro - che impressiona anche su AnTuTu con oltre 400 mila punti : Lenovo Z6 Pro è in dirittura d'arrivo e fa parlar di sé grazie al suo comparto fotografico composto da quattro fotocamere e capace di scattare foto a 100 megapixel, parola di un membro di spicco dell'azienda. L'articolo Quota 100 megapixel confermata per Lenovo Z6 Pro, che impressiona anche su AnTuTu con oltre 400 mila punti proviene da TuttoAndroid.

Lenovo S5 Pro - il medio gamma che non ti aspetti - ha superato la nostra prova : Abbiamo provato Lenovo S5 Pro, il medio gamma della compagnia cinese, che non ci ha deluso con le sue prestazioni e col suo design. L'articolo Lenovo S5 Pro, il medio gamma che non ti aspetti, ha superato la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Z6 Pro sarà lo smartphone da 100 megapixel di cui parlava Qualcomm? : Chang Cheng, vice presidente di Lenovo, ha scritto un post su Weibo nel quale anticipava che sullo Z6 Pro ci sarà una fotocamera da 100 megapixel L'articolo Lenovo Z6 Pro sarà lo smartphone da 100 megapixel di cui parlava Qualcomm? proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Z6 Pro : presentazione - prezzo e scheda tecnica. Quando esce : Lenovo Z6 Pro: data presentazione, prezzo e scheda tecnica. Quando esce L’attesa è finita, la data ufficiale della presentazione del nuovo smartphone Lenovo Z6 Pro è stata annunciata. Il dispositivo sarebbe già dovuto essere presente al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, ma per vari problemi non è stato mostrato. Sono però state rese note le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone Lenovo, andiamo ora ad ...