La De Filippi contro Dagospia | denuncerà chi dice che U&D è tutto finto

(Di venerdì 10 maggio 2019) In queste ore non si sta facendo altro che parlare delle dichiarazioni fatte a Live, non è la D'Urso sul programma Uomini e Donne. Il fondatore del sitoha accusato il talk show di Maria Dedi essere pilotato. In seguito a tali gravissime affermazioni, la padrona di casa ha deciso di intervenire in prima persona mandando un messaggio direttamente all responsabile del sito. Maria Deha difeso a spda tratta Uomini e Donne ed ha chiesto le generalità della persona che ha diffuso tali voci per poterlo denunciare. Le accuseUomini e Donne a Live, non è la D'Urso: il programma èpilotato? Uomini e Donne è piombato al centro di una nuova bufera mediatica. Non è affatto la prima volta che il programma pomeridiano viene accusato di essere pilotato earchitettato dalla redazione. Ad ogni modo, non era mai accaduto che qualcuno facesse allusioni simili ...

