Fico | condanna per chi insulta donna con bimbo in braccia | quella è Italia che non piace

romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Roma – “assoluta senza se e senza ma a chiunque si permette e si azzarda a gridare frasi ingiuriose a unache porta in braccio un bambino. Questa e’ un’che non ci. Nessuna esasperazione puo’ consentire mai un comportamento del genere. Sono pero’ contento che i diritti vengano rispettati. Se questa e’ la legge, quel diritto alla casa va difeso da tutte le istituzioni”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, a margine di un evento in Campidoglio, a proposito dei fatti di Casal Bruciato. “La Raggi- ha aggiunto- ha fatto bene a difendere i diritti di queste persone. Era giusto cosi’. Se si fosse parlato di un’occupazione sarebbe stata un’altra cosa. Un diritto bisogna farlo rispettare”. L'articoloper chiconin...

LonigroEmanuele : @dukana2 @LeggieriM5S @DinoGiarrusso @GiuliaGrilloM5S @AlfonsoBonafede @PediciniM5S @gianniPerrino @SergioCosta_min… - GabyGanny54 : @sciolti_cani @FrancoCappellet Non è vero quando si tratta di gesti criminali. Sono solo luridi assassini e a me no… -