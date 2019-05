Ebola in Congo | epidemia in forte aumento | incessanti gli attacchi agli operatori sanitari

Epidemia di Ebola in Congo : verrà intensificato l’uso dei vaccini : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che, per arginare l’Epidemia di Ebola che si sta diffondendo in Congo, verrà fatto un uso più massiccio dei vaccini: alla strategia in atto si affiancherà un ulteriore tipo in sperimentazione. Finora a 111mila persone è stato somministrato il vaccino, con un’efficacia superiore al 90%. Il piano d’azione adottato fino a questo momento prevede di immunizzare i contatti di ...

L’epidemia di Ebola in Congo è un casino : Ha già provocato quasi mille morti, ma gli sforzi per fermarla sono resi più complicati dalla scarsa fiducia verso le ONG e dalle notizie false

Epidemia di Ebola in Congo : confermati 93 casi in 4 giorni : In Repubblica democratica del Congo sono stati confermati in totale di 93 casi di Ebola negli ultimi 4 giorni: lo ha riferito l’agenzia umanitaria International Rescue Committee, precisando che si tratta di una media di oltre 23 casi al giorno. L’aggravarsi dell’Epidemia, segnala l’IRC, è collegata anche alla sospensione di tutte le campagne mediche e servizi di base nei punti di maggiore diffusione del virus, come le ...

Epidemia di Ebola in Congo : 914 morti da luglio 2018 : Il Ministero della Sanità Congolese ha reso noto che sono 914 le vittime provocate dal virus Ebola da luglio dello scorso anno nella Repubblica Democratica del Congo. I casi totali sono 1417: tra questi, 1351 sono confermati e 66 sono definiti probabili. L'articolo Epidemia di Ebola in Congo: 914 morti da luglio 2018 sembra essere il primo su Meteo Web.

Repubblica democratica del Congo. Nel mirino i centri di cura per l'Ebola : Medici e operatori sanitari in una dimostrazione a Butembo contro gli attacchi subiti dai gruppi armati della regione, Ansa, . Continuano gli attacchi armati contro centri di cura dell'ebola, che vede ...

Ebola - in Congo sotto attacco i centri di cura : l’epidemia si aggrava : Gli attacchi armati contro centri di cura dell’Ebola e la sfiducia dei pazienti negli operatori sanitari sono la causa dell’impennata del numero di casi di Ebola dall’inizio di aprile, con più di 250 nuovi pazienti contagiati nel Nord-Est della Repubblica democratica del Congo. E’ l’Sos lanciato da diverse organizzazioni umanitarie in prima linea nella città di Butembo, nella provincia del Nord Kivu, uno dei ...

Ebola - in Congo siamo vicini a un vaccino efficace? : Il vaccino sperimentale contro l'Ebola è risultato efficace nella quasi totalità dei casi. Solo l'8,8% dei vaccinati ha sviluppato lo stesso la malattia

Epidemia di Ebola in Congo : il vaccino ha un’efficacia del 97 - 5% : Il vaccino che si sta utilizzando per arginare l’Epidemia di Ebola in corso in Congo ha mostrato un’efficacia del 97,5% finora, proteggendo oltre 90mila persone dal contagio: lo ha rilevato l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il vaccino (rVSV-ZEBOV-GP), prodotto dall’azienda Merck, è stato sperimentato per la prima volta durante l’Epidemia del 2014, ed è stato usato una settimana dopo la dichiarazione di inizio ...

Ebola : record di nuovi casi in Congo - già 100 i bambini morti : Nella Repubblica Democratica del Congo, nelle ultime due settimane l’epidemia di Ebola ha fatto registrare un record di nuovi casi. Sono stati, infatti, 57 nella prima e 72 nella seconda per un totale di 1.100 casi segnalati fino ad oggi. I bambini morti a causa malattia sono già 100. La scorsa settimana, più della metà delle morti di Ebola si sono verificate al di fuori dei centri di trattamento, aumentando in modo rilevante la possibilità di ...