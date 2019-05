Al corteo per Impastatoil fratello caccia i rappresentanti M5s | Governate con i

Cinisi - "Siete al governo coi fascisti - qui non potete stare". 5 stelle cacciati dal corteo per Peppino Impastato : Quello che sta succedendo in questi giorni in Italia dimostra come il livello di corruzione e di coinvolgimento della malavita organizzata in pezzi interi dell'economia reale sia un tema aperto e non ...

CasaPound - resta sotto sequestro sede di Bari : "Apologia di fascismo". 28 indagati per raid contro corteo anti Salvini : Avviso di conclusione delle indagini per l'aggressione al corteo di manifestanti contro Salvini. La Cassazione conferma i sigilli per la sede dell'associazione di estrema destra

Scomparsa Maria Chindamo : a Limbadi un corteo per rompere il muro del silenzio : "Con la morte di mio padre e con la perdita anche di mia madre ci è caduto il mondo addosso . Non smetteremo mai di lottare per ottenere verità e giustizia ", ha detto la ragazza. Alla manifestazione ...

Ambiente - a Taranto 2mila persone in corteo verso l'ex Ilva : "Il tempo è scaduto" : La manifestazione con molti dei genitori dei bambini e ragazzi uccisi da tumori. Le famiglie denunciano anche le carenze sanitarie: "In Oncoematologia pediatrica solo tre posti letto per 40 bambini"

Primo Maggio in corteo per i sindacati - Foto : La Spezia - Partecipata come ogni anno la sfilata dei lavoratori in città per il Primo Maggio. Organizzano come sempre i sindacati Cgil, Cisl e Uil con i segretari provinciali in testa al corteo che ...

Torino - scontri No Tav-Pd nel corteo per la Festa del lavoro : La polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di contestatori dell'alta velocità che da Piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo

Parigi - scontri al corteo del Primo Maggio<br>288 persone fermate : 288 persone (330 gli identificati) sono state fermate oggi a Parigi in seguito ai violenti scontro scoppiati oggi durante il corteo del Primo Maggio che per la prima volta ha visto la partecipazione anche dei gilet gialli. A riferirlo è stata la Prefettura di Parigi che, anticipando possibili violenze, aveva ordinato a quasi 600 negozi e ristoranti situati lungo il percorso del corteo di rimanere chiusi e impedito ai ...

I riders fiorentini il 1 Maggio in corteo per protestare : In trecento 300, con le biciclette, i fattorini delle consegne online hanno sfilato il 1 Maggio per le vie del centro di Firenze nel corteo, organizzato dal sindacalismo di base, Cobas, Cub, Usi, e da ...

Gilet gialli in corteo a Parigi per il primo maggio : scontri e oltre 160 persone fermate : Parigi - scontri e ormai abituali scene di guerriglia hanno preceduto a Montparnasse la partenza del corteo dei sindacati al quale si sono unite diverse centinaia di Gilet gialli per il 1 maggio. ...

