Squalifica Raiola | la sua versione | “Decisione ispirata da logiche di palazzo”

(Di giovedì 9 maggio 2019) Con una dichiarazione all’ANSA, Minoreagisce alladi 3 mesi decisa dalla Commissione procuratori sportivi della Figc, che ha fermato per 2 mesi anche suo cugino, Vincenzo. Ecco le parole del famoso agente. “Questa sospensione in Italia non è una sorpresa, purtroppo. Personalmente temo sia una decisionedadi palazzo, senza tener conto della realtà. Suppongo che non mi abbiano ancora perdonato le critiche che avevo mosso alla Figc per lo stato in cui versa il calcio italiano e anche per gli ultimi episodi di razzismo. Credo che questo possa aver avuto un peso sulla decisione perché mi hanno coinvolto in una storia inventata ad arte con la quale non ho nulla a che fare. Il diritto e la giustizia dovrebbero sempre prevalere in un ordinamento civile e quindi ho fiducia che a breve tutto verrà chiarito. Non solo chiederò ...

