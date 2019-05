optimaitalia

(Di giovedì 9 maggio 2019) Peccato davvero per tanti viaggiatori mailnona dovere in alcuni dei suoi fondamentali servizi. Il riferimento è naturalmente al-inma non sono rare pure le segnalazioni relative ad anomalie con le prenotazioni di nuovi biglietti aerei. Cerchiamo dunque di comprendere bene quale sia la situazione per la compagnia aerea nazionale.Ilè normalmente raggiungibile al momento di questa pubblicazione ma è la sua operatività che è davvero messa in dubbio. Partiamo dalla prima valutazione testata direttamente in redazione, con un tentativo di prenotazione di un volo fantomatico per Melbourne in Australia. Ebbene, la procedura è andata completamente fallita visto che dopo aver scelto la tratta da Roma Fiumicino e anche la data di partenza, il sistema (tra l'altro con un caricamento molto lento) ha restituito una pagina quasi ...

Alitalia : Ibm, nostro fornitore di servizi informatici, sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse fun… - OptiMagazine : Sito #Alitalia non funziona oggi 9 maggio? Problemi check-in online e non solo - Ale_Zena_IT : Anche oggi disservizio del sito #Alitalia niente check-in così domattina mi tocca arrivare in aeroporto alle 5,10… -