Roma | tifosi contro Pallotta Esposto striscione dopo il «no» di Conte

Stadio Roma - Pallotta : “I tifosi sollecitino l’intervento del comune” : James Pallotta, presidente della Roma, si appella al suo pubblico per la questione Stadio e lo fa con una breve nota pubblicata sull’account Twitter: “Se i tifosi vogliono lo Stadio, devono sollecitare un intervento”. Intanto la Roma prosegue la preparazione in vista dell’impegno di domenica sera contro la Juventus. De Rossi tenta il recupero, ma si è allenato a parte insieme a Kluivert, Santon e Florenzi. Per il ...

Roma - e ora? Tifosi divisi - e spunta l'idea De Rossi allenatore : Roma - Dimenticare Conte con un altro grande nome. I Tifosi della Roma dopo il sogno infranto chiedono alla società uno sforzo per non sprofondare nella depressione e per non aprire la pRossima ...

Genoa-Roma - Marchetti sotto shock : “messaggi razzisti - violenti e schifosi dai tifosi Romanisti” : Genoa-Roma, il portiere Federico Marchetti è stato preso di mira dai tifosi giallorossi nonostante non giochi da diverso tempo Il portiere del Genoa Federico Marchetti, con un passato in maglia laziale, è stato preso di mira sui social dai tifosi della Roma dopo il pareggio della scorsa settimana. Uno stop in casa del Grifone che complica i piani della Roma in chiave Champions League, ma prendersela con Marchetti ha davvero poco senso. Il ...

Roma - il no di Conte scatena i tifosi : 'Visto? Non siamo vincenti' : Per la cronaca Stefano è De Martino, associato nell'immaginario alla Juventus, il grande amore di Conte. I VIDEO DI GAZZETTA TV presenti - Proprio la Juventus sarà il prossimo avversario della Roma, ...

Genoa-Roma scontenta tutti : tifosi scatenati sui social : La Roma è tornata dalla trasferta di Genova con un solo punto, rallentando così la corsa alla qualificazione in Champions League, ma anche il Genoa può recriminare per un rigore sbagliato. Molti tifosi delusi di entrambe le squadre si sono scagliati contro alcuni giocatori del Genoa. Il primo a farne le spese è stato il portiere Federico Marchetti, ex biancoceleste. Su Instagram, il portiere ha condiviso un messaggio attraverso una storia: ...

Roma tra Juventus e futuro. E i tifosi vogliono solo Conte : Una settimana di fuoco. La partita con la Juve si giocherà domenica sera, ma a Roma quella iniziata stamattina sarà una settimana lunghissima. Da una parte c'è il campo, con la sfida alla rivale di ...

Roma-Cagliari : 10 tifosi sardi denunciati prima di fischio iniziale : Roma – Il 27 aprile scorso, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato in stato di liberta’ 10 persone, tutte italiane, per possesso di artifici pirotecnici. Una di queste e’ stato denunciato anche per possesso di sostanza stupefacente. Durante un posto di controllo in viale di Tor di Quinto, gli agenti della Polizia di ...

Roma - i tifosi con Ranieri. Striscione a Trigoria : 'Siamo con te' : La Roma prima di tutto e sopra ogni cosa, "perché quando questa società chiama bisogna solo dire sì". Romano e Romanista, Claudio Ranieri non hai mai nascosto il suo amore per i colori giallorossi, ...

Roma - i tifosi stanno con Ranieri. E col 4° posto può restare : Se fossero delle elezioni primarie, non rappresenterebbe niente più che un robusto "endorsement" da parte dei militanti di partito, ma il dato è di quelli da non trascurare. Ovvero, se la Roma non ...

Roma - Rolando ''il bruscolinaro'' - cacciato dall'Olimpico : tifosi in rivolta : Antonio Prisco Sta facendo clamore tra i tifosi di Roma e Lazio la storia di Rolando, venditore di noccioline e arachidi a cui non è più consentito l'accesso allo Stadio Olimpico perchè senza licenza In attesa di conoscere gli esiti dell'ultima fase della stagione sportiva, sta facendo sempre discutere tra i tifosi di Roma e Lazio la storia di Rolando ''il bruscolinaro'', venditore di arachidi e noccioline a cui è stato vietato ...

Conte braccato dai tifosi giallorossi : “io alla Roma? Vediamo…” : Antonio Conte accostato con insistenza alla Roma in vista della prossima stagione, intanto la squadra sta lottando per raggiungere la Champions Antonio Conte è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Il tecnico dopo l’esperienza al Chelsea è stato accostato ad Inter e Milan, ma sembra essere la Roma la squadra più vicina ad accaparrarsi i suoi servizi. Conte è stato intercettato da alcuni tifosi ed una giornalista di laroma.info ...

Roma-Cagliari - Maran : “Vogliamo far felici i nostri tifosi” : ROMA CAGLIARI Maran- Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Roma e Cagliari ha fatto il punto della situazione per il match di domani, ma soprattutto per il futuro della compagine isolana. Rossoblù chiamati alla prova del nove per cercare di difendere il 10° posto in classifica. Maran crede nell’obiettivo e […] L'articolo Roma-Cagliari, Maran: “Vogliamo far felici i nostri tifosi” ...