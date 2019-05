Roma | Adotta un monumento | e la scuola fa rivivere la fontana

Libia - Roma "adotta" l'inviato Onu scaricato dalla Francia : Tradito, nei fatti, da Parigi, Ghassan Salamé rafforza i legami con il Paese europeo che più ha creduto al suo piano di pace: l'Italia. A Roma, l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia ha trovato porte spalancate sia alla Farnesina che a Palazzo Chigi. Di per sé, questa non è una novità, visto che quelle "porte" si erano già aperte a Palermo, nel novembre scorso, in occasione della Conferenza ...