Ortaggi in busta preferiti da coppie con reddito medio-alto

Alimenti : boom per gli Ortaggi in busta : Dopo il +5% del 2018, nei primi tre mesi del 2019 le vendite di ortaggi IV gamma in Italia hanno messo a segno un +6,7% rispetto all’analogo periodo del 2018. La dinamica non riguarda solo il valore delle vendite, ma anche le quantità acquistate, che sono cresciute del 9,8% rispetto al primo trimestre del 2018, dopo il +8,2% a consuntivo 2018. E’ quanto segnala l’Ismea in un report sui consumi alimentari. Il segmento degli ortaggi ...