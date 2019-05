Nintendo svela i suoi piani per l' E3 | Nintendo Direct | Competizioni e Nintendo Treehouse

eurogamer

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il tanto atteso E3 sta per arrivare. Sappiamo già che Sony non presenzierà alla conferenza, mentre Microsoft e molti altri editori di giochi saranno presenti. Tra questi c'è ancheche, attraverso un comunicato stampa,quali saranno idurante la kermesse losangelina che si terrà dall'11 al 13 giugno.Per quanto riguarda il weekend precedente all'evento sono previste duein cui gareggeranno i migliori giocatori al mondo di Super Smash Bros. Ultimate e Splatoon 2. Tra le attività proposte sono previste la presentazione, la sera di martedì 11 giugno e: Live, in diretta streaming ogni giorno dalla fiera, che prevede gioco dal vivo e un'analisi approfondita dei giochi presenti durante l'E3.avrà al suo stand molti giochiSwitch giocabili.Alcune delle attivitàall'E3 2019 includono:Leggi altro...

