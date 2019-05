Migranti | la Marina ne imbarca 40 in acque territoriali libiche Salvini | porti chiusi

Migranti - la Marina si difende : "Era in imminente pericolo di vita" : Claudio Cartaldo La Marina replica alle polemiche del Viminale: il barcone "imbarcava acqua" ed "era in procinto di affondare" Rischia di aprirsi di nuovo uno scontro tra Marina e il Viminale. La "guerra" tra Interni e Difesa si colora di un nuovo capitolo sul tema migrazioni: dopo la lite sulla direttiva anti-Ong, ora è il salvataggio di 36 immigrati al largo delle coste della Libia a allargare la frattura istituzionale. Oggi un ...

16 : 20 | Migranti - Marina Militare : "Il barcone soccorso stava affondando" : 09.05.2019 - Il barcone soccorso dalla Marina Militare a circa 75 chilometri dalle coste libiche "imbarcava acqua ed era in procinto di affondare". E' la ricostruzione del salvataggio in mare avvenuto in mattinata. Le 36 persone a bordo, tra cui due donne e otto bambini, erano "prive di salvagenti e in imminente pericolo di vita". Il soccorso, sottolinea la Marina, è stato effettuato "in aderenza alle stringenti normative nazionali ed ...

La Marina soccorre 36 Migranti - “imminente pericolo di vita” : La nave della Marina militare italiana "Cigala Fulgosi" ha soccorso questa mattina una piccola imbarcazione "incontrata" a circa 75 chilometri dalla costa libica, con a bordo 36 persone sprovviste di salvagenti, di cui 2 donne e 8 bambini, "che imbarcava acqua e che quindi era in procinto di affondare e le persone a bordo erano in imminente pericolo di vita". L'operazione di salvataggio, precisa in una nota la Marina, è stata effettuata "in ...

Migranti - Marina ne soccorre 40 al largo della Libia. Salvini : “Io porti non ne do” : Circa 40 Migranti sono stati soccorsi, al largo delle coste della Libia, da una nave della Marina militare italiana. Secondo il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il salvataggio è avvenuto questa mattina all’interno della zona di ricerca e soccorso (Sar) libica. “Io porti non ne do – ha commentato il vicepremier leghista – Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica che ieri in ...

