Lucas | Ora tutto è possibile

Lucasfilm sta lavorando ad un progetto correlato a Knigths of the Old Republic : Secondo la presidentessa di Lucasfilm, Kathleen Kennedy sembra sia in cantiere un nuovo progetto dedicato a Knights of the Old Republic.Come riportato da IGN, durante l'evento Star Wars Celebration, Josh Horowitz di MTV News ha intervistato Kennedy ponendo la domanda dedicata a questa serie."Sì, sai, ne parliamo spesso" ha dichiarato Kennedy. "Abbiamo in cantiere qualcosa di correlato, ma in questo momento non posso dire di più, anche perché ...