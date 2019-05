L’Ecobonus funziona? I dati dicono di sì ma non per sempre | in un mese già dimezzate le

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019) Primi segnali dell’Ecobonus: ad aprile, risultano in crescita le immatricolazioni di autovetture a benzina, Gpl, ibride ed elettriche, mentre risultano in calo quelle diesel e stranmente quelle a metano Secondo iprodotti dall’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), la pubblicazione, l’8 aprile scorso, del decreto attuativo relativo alla misura ‘Ecobonus’, contenuta nella Legge di Bilancio 2019, ha dato avvio alla prenotazione dei contributi all’acquisto di autovetture con emissioni di CO2 non superiori a 70 g/Km, favorendo un incremento delle immatricolazioni di elettriche e ibride ricaricabili. In circa 20 giorni, le prenotazioni hanno prodotto un dimezzamento delle risorse stanziate dal MISE per la prima tranche del provvedimento, a riprova dell’alterazione del mercato generata da quest’ultimo. Le vetture elettriche sono più che ...

Italianbirder : RT @xbici: Boom di vendite di auto elettriche, 1300 in un mese. L' #ecobonus del #M5S funziona ! - xbici : Boom di vendite di auto elettriche, 1300 in un mese. L' #ecobonus del #M5S funziona ! -