Huawei e HONOR annunciano i primi smartphone che riceveranno Android Q

Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android : Huawei P20 - HONOR View20 - ASUS ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta -, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android: Huawei P20, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e altri proviene da TuttoAndroid.

Huawei Band Maps trasforma le smartband Huawei e HONOR in navigatori stradali : Huawei Band Maps è un'applicazione non ufficiale che consente di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps direttamente sulle smartBand Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro o HONOR Band 4. Nelle impostazioni è possibile selezionare le opzioni per la visualizzazione della notifica: distanza a cui notificare, cosa mostrare (distanza rimanente, tempo rimanente, tempo di arrivo, indirizzo) e il tipo di navigazione (camminata, ...

Almeno tre cose da sapere per registrare chiamate con Huawei e Honor : l’APK per EMUI 9 : Torna finalmente la possibilità di registrare chiamate con smartphone Huawei e Honor, in riferimento alla tanto chiacchierata interfaccia EMUI 9. Quest'ultimo aggiornamento, infatti, negli ultimi mesi ha creato non pochi problemi sotto questo punto di vista, ma ora è spuntato in Rete un file APK che potrebbe fare al caso vostro e che, soprattutto, non richiede i permessi di root per farvi procedere. Proviamo dunque a fare chiarezza sulle ...

Da Huawei e HONOR in arrivo sei device di fascia alta con CPU Kirin 980 : Sebbene già si parli di Kirin 985, processore che Huawei dovrebbe lanciare nel Q3 del 2019, ilproduttore continua a lavorare con l'attuale modello di punta, il Kirin 980 L'articolo Da Huawei e HONOR in arrivo sei device di fascia alta con CPU Kirin 980 proviene da TuttoAndroid.

Attuale lista smartphone Huawei e Honor con aggiornamenti mensili o trimestrali (maggio 2019) : i più supportati : Quali smartphone Huawei e Honor, a partire da adesso, riceveranno aggiornamenti di sicurezza mensili e quali invece solo trimestrali? Appare alquanto evidente come i device più recenti e anche più costosi godranno per molto tempo di un supporto software costante mentre i dispositivi più datati e pure meno blasonati dovranno inesorabilmente passare in secondo pianto. Proprio in merito alla questione, oggi 1 maggio, abbiamo a disposizione un ...

Finalmente avviata la beta di EMUI 9.1 per undici device Huawei e Honor : c’è anche il P20 Lite : Ci sono almeno undici smartphone Huawei e Honor che possiamo prendere in esame oggi 26 aprile, tra quelli che ormai hanno visto scattare il programma con EMUI 9.1, almeno per quanto riguarda la Cina. Dando continuità rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi, infatti, in questo frangente possiamo concentrarci anche su modelli non di fascia alta dal punto di vista del comparto hardware. Primo tra tutti il cosiddetto Huawei P20 Lite, che ...

EMUI 9.1 è in rollout per 11 smartphone di Huawei e HONOR : ecco la lista completa : È iniziato, in Cina, il rollout della versione beta di EMUI 9.1 per numerosi smartphone HONOR e Huawei, tra cui HONOR View20 e Huawei Mate 20 Lite. L'articolo EMUI 9.1 è in rollout per 11 smartphone di Huawei e HONOR: ecco la lista completa proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Pro e HONOR View20 si aggiornano e ricevono l’app AR Measure : Huawei P30 Pro e HONOR View20 stanno iniziando a ricevere in queste ore dei nuovi aggiornamenti software che portano in dote l'applicazione AR Measure. L'articolo Huawei P30 Pro e HONOR View20 si aggiornano e ricevono l’app AR Measure proviene da TuttoAndroid.

EMUI 9.1 è in rollout per 11 smartphone di Huawei e HONOR : ecco la lista completa : È iniziato, in Cina, il rollout della versione beta di EMUI 9.1 per numerosi smartphone HONOR e Huawei, tra cui HONOR View20 e Huawei Mate 20 Lite. L'articolo EMUI 9.1 è in rollout per 11 smartphone di Huawei e HONOR: ecco la lista completa proviene da TuttoAndroid.

Dal 23 aprile col volantino MediaWorld : Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S10e e Honor View 10 Lite : Da oggi 23 aprile fino al 1 maggio resterà valido il volantino MediaWorld 'BYE BYE RATE' con pagamento da settembre 2019 in 10, 20 o 25 rate mensili (a tasso zero). Protagonisti della vicenda alcuni tra gli smartphone Android più apprezzati del momento, misti tra top di gamma ed entry-level. Partiamo dall'amatissimo Samsung Galaxy S10e, pagabile in 20 rate da 38.95 euro ciascuna, per un valore complessivo di 779 euro. In offerta vera e ...

A pioggia la beta EMUI 9.1 su smartphone Huawei e Honor il 23 aprile : P20 - Mate 9 e non solo coinvolti : Una vera e propria carrellata di beta EMUI 9.1 sta colpendo un numero considerevole di smartphone Huawei e Honor in queste ore. La fase sperimentale della nuova interfaccia utente, come sempre, compie i primi passi in Cina ma ci sono concrete possibilità che l'adeguamento in test riguardi(nel giro di poco tempo) altrettanti modelli altrove. In questo approfondimento, parleremo in modo particolare della serie Huawei P20, di quella del Mate 9 e ...

EMUI 9.1 arriverà su 49 smartphone e tablet di Huawei e HONOR : ecco i modelli interessati : Sembra un dato incredibile, eppure è così: la EMUI 9.1, con annesso Android 9 Pie, sarà disponibile nei prossimi mesi per un totale di 49 smartphone e tablet, fra quelli di Huawei e HONOR. L'articolo EMUI 9.1 arriverà su 49 smartphone e tablet di Huawei e HONOR: ecco i modelli interessati proviene da TuttoAndroid.

Per molti EMUI 9.1 : tutti i modelli Huawei e Honor già in beta pubblica - in test e destinati al rilascio : L'aggiornamento EMUI 9.1 è per tutti o quasi, ovvero per un gran numero di smartphone Huawei e Honor pure attualmente in commercio e comunque abbastanza diffusi. Dopo aver condiviso con i nostri lettori una lista di device per i quali la beta pubblica (almeno quella cinese) è già in azione, oggi 19 aprile possiamo riportare un elenco ancora più completo di dispositivi che saranno raggiunti, più o meno presto,dall'esperienza software in ...

HONOR 20 passa dal 3C armato della ricarica rapida a 22 - 5 W di Huawei P30 : HONOR 20 passa la certificazione del 3C lasciando traccia della sua ricarica rapida a 22,5 W. Uscirà il 21 maggio a Londra, e dovrebbe essere uno smartphone al top ma dal costo abbastanza contenuto con chicche come un display OLED da 6,1 pollici, un sensore fotografico Sony IMX586 e un lettore di impronte integrato nello schermo. L'articolo HONOR 20 passa dal 3C armato della ricarica rapida a 22,5 W di Huawei P30 proviene da TuttoAndroid.