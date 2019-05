GIORNATA DI SILENZIO E CORDOGLIO

Tumore ovarico - l’8 maggio è la GIORNATA Mondiale : Bologna si illumina di azzurro contro il killer silenzioso : Quasi 50 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con un Tumore dell’ovaio. Un Tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e solo il 39% delle pazienti colpite sopravvive a 5 anni dalla diagnosi (dati AIOM). Una malattia dai sintomi vaghi: la diagnosi precoce ...