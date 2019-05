Femminile o femminista?

comune-info

(Di giovedì 9 maggio 2019) E non si può non esserci, soprattutto, se si è donne in un mondo ancora troppo di parte. Non solo come scrittrice ma come maestra e come madre. Dare voce a chi voce non ne ha, alle ingiustizie, ai ...

kitersan : @EmaigSusy Questa tipa è davvero imbarazzante per tutto il movimento femminista e femminile contemporaneo Le sue po… - opereprime : Nell'ottica della nuova consapevolezza femminista negli Stati Uniti, 'Someone Great' rappresenta un piacevole esemp… - agomitialti : @MSpekled Che la rivoluzione femminile fosse solo per PR e non per un improvviso slancio femminista era indubbio, m… -