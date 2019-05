Cannabis shop | Salvini fa chiudere i primi negozi Conte | «Tema non all' ordine del giorno»

Cannabis - via gli shop Conte ora frena Salvini : "Non è nell'agenda..." : Scontro tra Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte . Il titolare del Viminale ha annunciato una direttiva per chiudere i negozi di Cannabis legale . Le parole del ministro Salvini sono state molto ...

Cannabis - la guerra di Salvini : due shop chiusi nel Maceratese. Ma i 5 stelle fanno muro : La replica di Luigi Di Maio, infatti, non è tardata ad arrivare: "La lotta alla droga è come la pace nel mondo: la vogliamo tutti - ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico - Io non vedo ...

Lotta alla Cannabis - follower di Salvini in rivolta<br>M5S : "Lega votò a favore dei canapa shop" : La Lotta alla cannabis sembra l'argomento su cui Matteo Salvini si sta dando da solo la zappa sui piedi. Ieri sera ha tirato fuori il tema come una sorta di reazione alla sconfitta sul caso Siri, visto che attaccare di nuovo Virginia Raggi non stava pagando. Ha trovato una nuova battaglia, ma sembrerebbe essere quella sbagliata, almeno dalle reazioni che sta raccogliendo sui social network, poi vedremo il 26 se e come inciderà anche alle ...

Riccardo Ricci - cofondatore di CbWeed : "Se chiudono i Cannabis shop - 10mila persone perdono il lavoro" : “La direttiva di Salvini sulla chiusura dei cannabis light shop manderà a casa 10mila lavoratori”. A questi si aggiungano quelli impiegati nella filiera della canapa. Riccardo Ricci è preoccupato: il 30enne forlivese, cofondatore dell’azienda CbWeede presidente dell’Associazione Italiana cannabis Light, ad HuffPost lancia un invito al vicepremier Matteo Salvini: “Venga a visitare la nostra ...

Cannabis : 'Con shop calo dei sequestri e del fatturato delle mafie' : Riduzione dello spaccio e delle attività connesse, conseguentemente anche dei sequestri e degli arresti,, e del fatturato delle mafie. La legalizzazione della Cannabis light nuoce e indebolisce ...

Salvini - guerra a Cannabis.Chiusi 2 shop : ANSA, - MACERATA, 9 MAG - Il Questore di Macerata Antonio Pignataro chiude due cannabis shop a Civitanova Marche, i titolari sono stati denunciati per spaccio. Per il ministro dell'Interno Matteo ...

Il ministro Salvini contro i 'Cannabis shop' : 'Sarà una guerra strada per strada' : ... è intervenuto pure l'altro vicepremier, e leader del Movimento 5 Stelle,, Luigi Di Maio : 'Dire di essere contro la droga è come dire di essere per la pace nel mondo, siamo tutti d'accordo. Più ...

Cannabis : Salvini annuncia la chiusura di tre shop nelle Marche : “Sono felice perché oggi, nelle Marche, verranno chiusi tre Cannabis shop”: lo ha annunciato il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, parlando a margine del suo comizio in Piazza del Popolo a sostegno dei candidati della Lega e del centrodestra. Il vicepremier ha anche annunciato che, nel pomeriggio, sarà a Porto Recanati proprio per visitare uno dei centri chiusi e ha voluto ringraziare “le forze dell'ordine e la magistratura, i ...

Contro le droghe - la nuova battaglia di Salvini : “Chiuderò i Cannabis shop uno a uno”. : Matteo Salvini riparte da qui, dalle droghe. Con il collega Lorenzo Fontana (ministro alla Famiglia) incontra una serie di comunità terapeutiche al ministero per lanciare il ddl della Lega che riscrive le norme sugli stupefacenti. Tocca con mano che le opinioni sono molto diverse e che tanti operatori non sono affatto d’accordo sulla idea di aboli...

La campagna di Matteo Salvini : "Chiuderò uno a uno i Cannabis shop" : Matteo Salvini continua la sua battaglia contro i cannabis shop. “Faremo controlli a tappeto e chiederò da domani la chiusura uno per uno di tutti questi presunti negozi turistici di cannabis, che peraltro vendono droga anche ai minori e che per quanto mi riguarda vanno sigillati dal primo all’ultimo”.Nell’incontro con le con le comunità terapeutiche al Viminale il ministro dell’Interno attacca: ...

Droga - la nuova crociata di Salvini : "Da domani sigilli ai Cannabis shop" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini dal Viminale annuncia una stretta sulle cosiddette droghe leggere: "Darò istruzioni...