adnkronos

(Di giovedì 9 maggio 2019) I magistrati di Milano stanno indagando su "contratti di" ottenuti, attraverso Gioacchino Caianiello, ex coordinatore di Forza Italia a Varese, da "unariconducibile a", ...

fisco24_info : Appalti, indagini su consulenza a società Lara Comi : I pm: 'Caianiello in costante contatto con l'eurodeputata e… - stati_generali : Da Milano a Palermo piovono indagini per corruzione in tutta Italia -