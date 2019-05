TelevideoRai101 : Venezuela,deputata in ambasciata Italia - dinatalepippo : Tanto per ricordare cosa stia accadendo e quanto sia grande la comunità italiana in Venezuela. Annullato il passap… - DiegoSiragusa : L DISCORSO IGNOBILE E MORALMENTE RIPUGNANTE DELLA DEPUTATA DEL PD QUARTAPELLE, TUTTA SCHIERATA CON... -

Lana Mariela Magallanes, una dei 7 membri dell'Assemblea nazionale contro i quali è stato avviato un procedimento giudiziario, moglie di un cittadinono e con in corso il procedimento per il riconoscimento della cittadinanzana,è stata accolta nella residenza dell'ambasciatoreno a Caracas.Lo riferisce la Farnesina,precisando che le sarà garantita ogni possibile tutela e ospitalità, secondo le convenzioni diplomatiche. Ferma condanna del ministro degli Esteri Moavero per la revoca dell'immunità.(Di mercoledì 8 maggio 2019)