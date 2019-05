adnkronos

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Unincon a bordo 150 persone, tra cui donne e bambini. A lanciare l'è Alarm Phone, la linea telefonica diretta e auto organizzata per rifugiati in difficoltà nelle acque del ...

palabritadepape : RT @alarm_phone: Le autorità di #Rome, #Valletta e #Tripoli sono informate. A bordo urla e panico. I migranti stanno usando vestiti per cer… - Baldinix : RT @Adnkronos: 'Urla e panico', allarme per barcone in avaria - BinaryOptionEU : 'Urla e panico', allarme per barcone in avaria -