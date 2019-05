Una tazza di Starbucks compare a sorpresa nel Trono di spade | ironia social

"Il Trono di spade" - Una tazza di caffè appare per errore in una scena... e spopolano i meme : In alcuni fotogrammi della quarta puntata dell'ultima serie si vede Daenerys con il bicchiere di Starbucks. Per i fan è pubblicità occulta, ma i produttori rassicurano: "E' stata una svista"

Game of Thrones - Una tazza di Starbucks compare in una scena della serie tv : un errore gigantesco o un’operazione studiata? : Può una delle serie tv più amate e meglio realizzate di tutti i tempi fare un errore così grossolano che nemmeno nei vecchi filmini delle vacanze al mare si poteva far peggio? Stando a vedere quanto accaduto in una scena della quarta puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones, quella andata in onda in anteprima mondiale su HBO domenica notte, sì. Nell’inquadratura è infatti comparsa una tazza di Starbucks. Il tipico bicchiere di ...

Gaffe in Game of Thrones 8×04 : c’è Una tazza Starbucks in scena FOTO : Una tazza Starbucks in Game of Thrones 8×04: la FOTO che non ti aspetti Coffee is coming a Game of Thrones! I fan della serie HBO si stanno scatenando con meme e battutine da quando è stato trasmesso in tv il quarto episodio dell’ottava stagione. Nonostante i due anni di produzione e post-produzione utilizzati per […] L'articolo Gaffe in Game of Thrones 8×04: c’è una tazza Starbucks in scena FOTO proviene da Gossip e ...

Cristian Imparato contro Karina Cascella : “È Una stron*a cornutazza napoletana” : Cristian Imparato l’aveva promesso: “Dentro la casa del Grande Fratello dimenticherete l’angioletto di Io Canto”. Detto, fatto. Il reality di Canale 5 non è iniziato da neanche una settimana e il 23enne siciliano è senz’altro il concorrente più chiacchierato. Anzitutto perché ha deciso di fare coming out dentro le quattro mura di Cinecittà. “Sono gay. Non sarei mai andato da nessuna parte a dirlo o a utilizzarla come strategia. ...

Gossip GF 16 - Cristian fa coming out poi si scaglia contro Karina : 'E' Una cornutazza' : Il Grande Fratello 16 è cominciato da pochissime ore ma all'interno della casa più spiata d'Italia è già tempo di prime confessioni per i nuovi concorrenti. E così abbiamo visto che Cristian Imparato ha deciso di raccontarsi a fondo e proprio ieri sera, mentre stava parlando con gli altri concorrenti di questa sedicesima edizione, ha fatto coming out ammettendo pubblicamente la sua omosessualità. Una notizia che in parte era stata già ...