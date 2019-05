Una supernova affinché la Terra non anneghi

Lazio - Una supernova esplosa : Essere tifosi di calcio, in se per se è qualcosa di difficile. Spiegare a un “non tifoso” cosa si prova nelle ore che precedono un derby, o cosa significhi vincere o perdere una finale di Champions League, è qualcosa di impossibile; essere tifoso di alcune squadre invece, è ancora più difficile: mentre vedi gli altri vincere e gioire per trofei importanti, tu te ne stai lì, in un angolo a piangere sul latte versato. Una di queste squadre, è ...