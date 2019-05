Ue | Di Maio | ' Si può parlare di sforare il 3% | ma non credo che Orban sia d' accordo'

Caso Siri - Salvini scarica Conte : 'Non ha più la mia fiducia'. Di Maio : 'Non si può far cadere il governo per una poltrona' : La decisione del premier Conte di portare al prossimo Consiglio dei ministri le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, non è andata davvero giù al leader del Carroccio e vicepremier. "...

Caso Siri - Di Maio alla Lega 'Non si può far saltare il governo per una poltrona' : 'Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c'è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? ...

"Il Pd può redimersi ?se vota le nostre leggi" : è scontro tra Di Maio e Delrio : "Credo che dobbiamo accelerare per portare avanti importanti provvedimenti come la legge sull'acqua pubblica, la legge per sottrarre alla politica regionale la nomina dei dirigenti nella sanità pubblica, una legge per tagliare lo stipendio ai parlamentari, il salario minimo. Queste sono leggi che fanno parte del contratto di governo e quindi è chiaro che il nostro interlocutore sono le forze di governo ma se il Pd vuole votare, magari ha ...

Riondino spiega perché Taranto non può più credere alle promesse di Di Maio sull'Ilva : Il ritorno a Taranto di Luigi Di Maio non è stato dei più semplici. I comitati cittadini che si erano schierati apertamente per il Movimento Cinque Stelle alle ultime politiche, in virtù dell'impegno preso dal partito in campagna elettorale di chiudere definitivamente l'Ilva, due giorni fa hanno manifestato la loro delusione per questi primi quattordici mesi di governo. Tra questi il Comitato Cittadini e lavoratori liberi e ...

Gian Marco Centinaio : "Non si può andare avanti se Luigi Di Maio va avanti per la sua strada su Armando Siri" : "Su Armando Siri stiamo facendo un ragionamento che è di alleanza di governo. I contraenti, visto che stiamo parlando di un contratto di governo, sono due: Lega e M5S. Se il Movimento 5 Stelle va per la sua strada vuol dire che mancano i presupposti per andare avanti". Gian Marco Centinaio, a margin

[La vignetta] "Il bivio di Luigi Di Maio". Per il vicepremier alzarsi o inchinarsi può voler dire perdere la leadership : Si intitola "Il bivio di Di Maio" la vignetta confezionata dal fumettista Sergio Staino in questo 25 aprile. Si vede il vicepremier del Movimento 5Stelle inginocchiato mentre dice sconsolato: "Se mi ...

Cdm - ancora scontro sulle dimissioni di Siri e il decreto Salva Roma. Di Maio : 'Sottosegretario indagato - non può restare' : Ma in serata l' Adnkronos rivela il contenuto di una mail interna al Mef in suo possesso, datata 4 aprile, in cui il sottosegretario leghista all'Economia, Massimo Garavaglia , dà il proprio ok alla ...

Luigi Di Maio fa il gradasso - altra provocazione a Matteo Salvini : "Te lo puoi scordare" : Dopo gli attacchi ad Armando Siri e alla Lega, Luigi Di Maio fa il gradasso. Le parole del capetto grillino vengono rivelate in un retroscena del Corriere della Sera. Si parla del possibile rimpasto, chiesto dal Carroccio. Sul punto, parlando coi suoi, Di Maio avrebbe affermato: "Non esiste, il gove

Linea dura di Di Maio sull'Iva - 'non può aumentare' - : Roma, 18 apr., askanews, - 'Per quanto mi riguarda l'Iva non può aumentare. L'ho garantito a marzo dell'anno scorso e l'Iva non è aumentata'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a margine dell'...

Luigi Di Maio - lo sfogo con i fedelissimi contro Tria : "Se vuole aumentare l'Iva si può dimettere" : L'aumento dell'Iva "inevitabile" secondo il ministro Giovanni Tria senza misure alternative ha riacceso il nervosismo all'interno del governo, soprattutto ha riportato sulla testa del ministro dell'Economia la nuvola nera che da tempo sta per scaricargli addosso un violentissimo temporale di attacch

Luigi di Maio e Matteo Salvini - Bruno Vespa : come può precipitare il governo : Bruno Vespa oggi sul Giorno parte da una citazione di La Rochefoucauld per spiegare cosa chiede l'elettore al suo governo: "La gratitudine dell' elettorato è sempre legata all'aspettativa di benefici futuri". Quanto ha ragione. Dunque, dopo lo stop all'invasione dei migranti, il cittadino adesso vuo

Radio Radicale - Di Maio non risponde al cdr. L’appello di Bersani : “Ma scherziamo? Non si può negare un incontro” : “Sono molto preoccupato per la mancata risposta del ministro Di Maio al comitato di redazione di Radio Radicale e faccio mia la loro richiesta”. Così il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, esordisce nel suo appello al vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che, come lamentato oggi dal cdr di Radio Radicale in un comunicato, non ha risposto alla richiesta di incontro avanzata oltre una settimana fa, in vista della ...