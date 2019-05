Russia | Kokorin e Mamaev nei guai | condannati a più di un anno di carcere FOTO

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Aleksandre Pavelsono nei. I due calciatori russi sono infatti statia più di undiper il pestaggio ai danni del funzionario del ministero degli affari Denis Pak nello scorso ottobre. Une sei mesi per il primo, une cinque per il secondo. L’aggressione era avvenuta dopo che Pak, che lavora al ministero dell’Industria, li aveva ripresi per il loro comportamento sopra le righe in un bar del centro di Mosca. Pak era stato colpito alla testa con una sedia e preso a schiaffi. Dopo l’aggressione, i due avevano assalito l’autista della giornalista televisiva Olga Ushakova. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articoloneia più di undisembra ...