Roma | gli artisti di strada in Campidoglio

Roma - Pallotta si scaglia contro le radio capitoline : “starebbero a raccontare cazzate per tutto il giorno” : Il presidente del club giallorosso non ha usato mezzi termini per pungere le radio Romane, sottolineando la sua voglia di vederle chiudere James Pallotta non perde occasione per far parlare di sè, questa volta attaccando le radio Romane colpevoli, secondo il presidente della Roma, di parlare solo ed esclusivamente di calcio. LaPresse/Alfredo Falcone Un attacco diretto, arrivato dal palco dello ‘Sport Decision Makers Summit‘, ...

Roma - Manolas all’Arsenal? Conferme dall’Inghilterra : i dettagli : Manolas ALL’ ARSENAL- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Express”, l’Arsenal starebbe valutato la possibilità di mettere le mani su Manolas. Il difensore giallorosso rappresenterebbe l’identikit ideale per la difesa dei Gunners in ottica futura. Un affondo che porterebbe la Roma a valutare attentamente il da farsi. Giusto ricordare che il centrale greco ha […] L'articolo Roma, ...

Pallavolo – Matteo Piano a Roma con la maglia azzurra : “tornare in Nazionale grazie a Milano è importante” : Il centrale astigiano, Matteo Piano, è a Roma con la maglia azzurra per il primo collegiale in vista della VNL Vocazione azzurra: è quella disposizione d’animo che lega indissolubilmente il centrale della Revivre Axopower Milano Matteo Piano alla maglia della Nazionale italiana di Pallavolo. Dallo scorso 5 maggio fino al 10 il centrale astigiano è impegnato nel primo collegiale a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio ...

Casal Bruciato - M5s Roma al fianco di Raggi dopo insulti : “Battaglia di civiltà”. Agenzie di stampa : “Di Maio irritato” : “Siamo con Virginia Raggi in questa battaglia di civiltà”, scrive su Twitter il Movimento 5 stelle di Roma, dopo che la sindaca della Capitale a Casal Bruciato è stata accolta dagli insulti dei partecipanti al sit-in contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. Raggi si è recata a casa delle 14 persone che da ieri vivono assediate dai vicini fomentati da gruppi e partiti di estrema destra come Casapound e Fratelli ...

Sarri allontana la Roma : “Voglio restare al Chelsea” : Maurizio Sarri allontana la Roma dal suo percorso professionale. "Come ho sempre detto, voglio restare - afferma l'ex tecnico del Napoli alla vigilia della sfida di Europa League con l'Eintracht - Il mio obiettivo è quello di restare nel calcio inglese: mi piace molto, così come l'atmosfera negli stadi. Quindi, se posso farlo, voglio rimanere qui". Quel breve inciso ("Se posso farlo") lascia speranze ai giallorossi anche se la conferma del ...

Sarri allontana la Roma : "Voglio restare al Chelsea" : Domani c'è Chelsea -Eintracht, i Blues si giocano la finale di Europa League ma gran parte della conferenza stampa della vigilia verte sul futuro di Maurizio Sarri . L'allenatore ha risposto così a ...

Roma - Raggi contestata a Casal Bruciato : 'Famiglia rom legittima assegnataria' : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha visitato l'abitazione di Casal Bruciato assegnata a una famiglia nomade . La prima cittadina è stata a lungo contestata e ha lasciato la periferia Romana scortata ...

Pre-qualificazioni Roma 2019 : Jannik Sinner sconfigge Leonardo Musetti dopo una spettacolare battaglia ed accede in finale! : Jannik Sinner vince in rimonta un match infinito contro Lorenzo Musetti nelle semifinali delle Pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis e vola in finale dopo due ore e quaranta minuti di aspra battaglia con lo score di 6-7 (5) 7-6 (6) 6-3. Per Musetti wild card per il tabellone cadetto, mentre Sinner sfiderà Andrea Basso per un posto nel main draw. Inizia contratto Sinner nel primo set, Musetti centra subito il break, ma ...

LIVE Musetti-Sinner - Semifinali Pre-Qualificazioni Roma 2019 IN DIRETTA : vince Sinner 6-7 7-6 6-3 dopo due ore e 40 minuti di stupenda battaglia! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di semifinale delle Pre-Qualificazioni maschili degli Internazionali d’Italia di Roma! A sfidarsi saranno quelli che probabilmente sono i due più grandi talenti del tennis maschile italiano, e cioè Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, entrambi 17enni ma classe 2002 il primo e 2001, quindi con 18 anni da compiere il prossimo 16 agosto, il secondo. Musetti ha vinto ...

'Basta cavie per la scienza' - in Emilia-Romagna parte battaglia animalista M5s : BOLOGNA - Stop alla sperimentazione scientifica sugli animali e sostegno 'ai metodi alternativi e tecnologicamente più avanzati': sono questi i principi cardine del progetto di legge presentato dal ...

'Basta cavie per la scienza' - in Emilia-Romagna parte battaglia animalista M5s - : Trovare metodi alternativi e ridurre i finanziamenti alla sperimentazione animale: il M5s ha presentato un progetto di legge in Emilia-Romagna

Roma - Casal Bruciato - arrivata la Raggi : incontrerà la famiglia rom : La sindaca di Roma Virginia Raggi sta per recarsi a Casal Bruciato. Raggi dovrebbe incontrare la famiglia rom destinataria di una casa popolare che sta scatenando le proteste di residenti, affiancati...

Roma - il progetto è pieno di buche : quando società e città si somigliano : La città e la squadra che ne porta il nome s'assomigliano, una metafora dell'altra. Navigano verso la decadenza e perfino il disamore dei Romani e Romanisti stessi. Stiamo mettendo in ordine i conti, ...

Roma - casa popolare a una famiglia di nomadi. Tensione a Casal Bruciato : “Non ve ce volemo qua!” : Ancora Tensione a casal Bruciato, a Roma, davanti al palazzo dove è stata assegnata una casa popolare a una famiglia di nomadi. casapound e movimenti per la casa si sono affrontati a colpi di slogan. All’indirizzo della famiglia assegnataria una sequela di insulti L'articolo Roma, casa popolare a una famiglia di nomadi. Tensione a casal Bruciato: “Non ve ce volemo qua!” proviene da Il Fatto Quotidiano.