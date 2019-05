Più aggressiva TIM con Huawei P30 Lite | costo totale pari a 248 euro a rate

optimaitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ci sono finalmente soluzioni alternative molto interessanti in Italia per coloro che sono intenzionati ad acquistare unP30, grazie anche alle recenti iniziative di TIM. La compagnia telefonica, infatti, attraverso la campagna "Smartphone incluso", ora consente di portarsi a casa il dispositivo non solo a condizioni interessanti, ma anche a condizioni economiche apprezzabili. Una strada in più da percorrere rispetto quanto emerso per il mercato italiano italiano a fine aprile, come probabilmente ricorderete tramite il nostro articolo.Scendendo maggiormente in dettagli, da oggi 8 maggio risulta disponibile una nuova promozione, con la quale i potenziali acquirenti dello stessoP30potranno procedere con la transazione sborsando un contributo iniziale di 99. A questo occorre aggiungere trentadi importoa 4,99al mese, che si potranno ...

