OMICIDIO GABRIEL | MADRE | ' NON L' HO UCCISO IO' Donatella Di Bona cambia versione

OMICIDIO GABRIEL - ris nella casa della mamma/ Rigettata scarcerazione dei genitori : Rimangono in carcere i due genitori del piccolo Gabriel, ucciso nelle scorse settimane in provincia di Frosinone: Rigettata la richiesta di scarcerazione

GABRIEL UCCISO DALLA MAMMA/ Compagna papà 'Dopo OMICIDIO aprì bottiglia di spumante' : omicidio GABRIEL Feroleto, il bimbo di due anni e mezzo UCCISO dai genitori: il retroscena choc svelato DALLA Compagna del padre.

Frosinone - OMICIDIO di Gabriel : il padre guardava mentre la mamma lo uccideva : Il caso del piccolo Gabriel Feroleto, il bambino di appena due anni brutalmente ucciso dalla madre, Donatella Di Bona, a Volla di Piedimonte, vicino Cassino, fa ancora discutere. Come si ricorderà, per l'omicidio sono stati fermati la stessa mamma del piccolo e il padre, Nicola Feroleto, accusati, in concorso, di aver messo fine alla vita della piccola vittima. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, la donna avrebbe strangolato il ...

Cassino - OMICIDIO GABRIEL : ucciso perché 'ha interrotto un rapporto' : Dichiarazioni agghiaccianti quelle di Donatella di Bona, madre del piccolo Gabriel Feroleto che è stato ucciso il 17 aprile scorso. Dalle confessioni della donna emerge che il bambino è stato ucciso per un raptus di follia in un campo nei pressi di Cassino poiché lei sarebbe stata interrotta in un atto intimo con il padre, Nicola Feroleto che si è dato alla fuga. La stessa madre avrebbe poi raccontato un mare di bugie fino a che gli inquirenti ...

OMICIDIO del piccolo Gabriel : 'Il bimbo ucciso dai genitori perché aveva interrotto un rapporto sessuale' : ... 'Vi levo dal mondo'., nella foto in basso Nicola Feroleto ,. A confermare la presenza di Feroleto a contrada Volla nel primo pomeriggio c'è anche la testimonianza di Anna Maria Ciccone, vicina di ...

OMICIDIO GABRIEL - la compagna di Nicola a Pomeriggio 5 : 'Lo odio - gli sputerei in un occhio' - Ultime Notizie Flash : A Pomeriggio Cinque parla la compagna di Nicola Feroleto: 'Lui non voleva Gabriel. Se lo avessi qui lo sputerei in un occhio'

OMICIDIO del piccolo Gabriel : 'Il bimbo ucciso dai genitori perché aveva interrotto un rapporto sessuale' : ... 'Vi levo dal mondo'., nella foto in basso Nicola Feroleto ,. I A confermare la presenza di Feroleto a contrada Volla nel primo pomeriggio c'è anche la testimonianza di Anna Maria Ciccone, vicina di ...

OMICIDIO di Gabriel Feroleto : «Il bimbo ucciso dai genitori perché aveva interrotto un rapporto sessuale» : Dopo aver disteso il figlio per terra su un prato, a contrada Volla di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone, con la mano destra gli ha tappato la bocca e con la sinistra lo ha strangolato...

Frosinone - ultimo saluto al piccolo Gabriel : genitori in carcere con l'accusa di OMICIDIO : A dare l'ultimo saluto a 'Grisù', come era soprannominato perché, al pari del draghetto di un celebre cartone animato, a due anni e mezzo era certo di voler fare il pompiere, c'erano proprio i suoi amati vigili del fuoco che gli accendevano il sorriso appena li vedeva. Tra le centinaia di persone intervenute questo pomeriggio alle 15:00 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Piedimonte San Germano, paese nel frosinate, per dare l'ultimo saluto ...

Pomeriggio 5 OMICIDIO GABRIEL : Anna smentisce il suo compagno - rientrato a casa dopo le 15 - 30 - Ultime Notizie Flash : Nella puntata di Pomeriggio 5 del 23 aprile parla la compagna del padre di Gabriel: non ho confermato il suo alibi anche se me l'ha chiesto

Cassino - OMICIDIO GABRIEL : il padre si dichiara estraneo ai fatti - ma rimane in carcere : Nicola Feroleto, papà di Gabriel - il bimbo di 2 anni e mezzo strangolato dalla madre a Piedimonte San Germano (in provincia di Frosinone) - rimarrà in carcere. A deciderlo è stato il Gip Salvatore Scalera al termine dell'interrogatorio di stamattina. Feroleto, assistito dal suo legale, l'avvocato Luigi D'Anna, è stata sentito nuovamente dal pubblico ministero Valentina Maisto. Secondo gli inquirenti avrebbe partecipato in maniera attiva ...

OMICIDIO GABRIEL - il padre del bimbo resta in carcere : resta in carcere Nicola Feroleto , arrestato per concorso aggravato nell' Omicidio del figlioletto Gabriel , due anni e mezzo. Lo ha deciso il gip dopo l'udienza di convalida. Due ore di domande a "un ...