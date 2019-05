Non ci sono prove per dire che Keith Flint | il cantante dei Prodigy | si sia suicidato

"Ho una malattia rara e grave - sono invalida e sotto sfratto : Non voglio finire in strada" : L'appello a ParmaToday di Sabrina, 50enne italiana di Corcagnano che tra pochi giorni dovrà subire un complesso intervento...

Uomini e Donne - Muriel Bassi rompe il silenzio : “Non sono una che…” : Uomini e Donne, Muriel dopo l’addio: “Non sono una che entra in punta di piedi” Il Trono Classico si avvicina alle battute finali: presto ci saranno le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Il primo può contare, ora come ora, solo su due corteggiatrici: Natalia e Klaudia. Giorgia è stata eliminata dal tronista stesso mentre Muriel Bassi se n’è andata da Uomini e Donne per via degli ultimi ...

Revoca Siri - Di Maio : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle - Non sono qui per esultare' : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle, ma degli italiani onesti; non sono qui per esultare'. Lo assicura il vicepremier Di Maio al termine del consiglio dei ministri che ha Revocato l'incarico al ...

Popolare Vicenza - archiviati perché “Non sapevano” : nelle motivazioni dei pm i componenti del cda sono belle statuine : Può un consiglio di amministrazione di una banca, al gran completo, non accorgersi dell’esistenza “di un vero e proprio fenomeno di operazioni di finanziamento correlato all’acquisto/sottoscrizione di azioni proprie, per un importo complessivo superiore al miliardo di euro e relativo ad oltre mille controparti”? Incredibile ma vero, è accaduto alla Banca Popolare di Vicenza. Può il collegio sindacale di un istituto di credito non ...

"Su Michael Jackson Non ci sono prove". Madonna parla delle accuse al re del pop : Le accuse che negli ultimi periodi sono state rivolte verso Michael Jackson hanno scosso, di nuovo, l'opinione pubblica internazionale. Il documentario 'Leaving Neverland' ha aperto una ferita che ...

Scuola - Consulta : “I concorsi riservati Non sono incostituzionali”. Salvi 150mila posti : Fuori i dottori di ricerca. E, soprattutto, niente illegittimità costituzionale. I concorsi riservati della Scuola sono Salvi e con loro i circa 100-150mila posti in palio: i ricorsi presentati contro gli ultimi bandi rischiavano di mettere in ginocchio tutto il sistema studiato dal Ministero dell’istruzione per regolarizzare la situazione di decine di migliaia di precari, dagli abilitati ai famosi diplomati magistrali, fino ai non abilitati con ...

Tajani sul governo : “Parla molto ma Non fa niente - le europee possono far saltare tutto” : Tajani parla del governo e sottolinea come le elezioni europee possano far saltare tutto “Le europee possono essere una buona occasione per mandare a casa il governo, che parla molto ma non fa nulla nell’interesse dei cittadini, cerca solo di crescere nei sondaggi”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine … Continue reading Tajani sul governo: “Parla molto ma non fa niente, le europee ...

Le ciambelle Non sono pronte : si fa prendere dalla rabbia e frantuma la vetrina del negozio : Niente ciambelle? Il cliente furioso frantuma la porta a vetri del locale. Potrebbe venire naturale pensare a un episodio dei Simpson ma in realtà la protagonista di questa storia è una ragazza di 30 anni residente a Kingston, in Canada . La donna si è presentata al bar alle 4 di mattina e le “sue” ciambelle non erano ancora pronte: “apriti cielo!” Prima ha inveito rabbiosa contro il personale e poi, una volta uscita, ha ...

I Google Pixel 3a e 3a XL possono già sfoggiare le skin dbrand ma Non supporteranno Daydream : Insieme ai Google Pixel 3a e 3a XL arrivano anche gli accessori pensati per personalizzarli in base alle proprie esigenze, come le skin protettive di dbrand L'articolo I Google Pixel 3a e 3a XL possono già sfoggiare le skin dbrand ma non supporteranno Daydream proviene da TuttoAndroid.

Giordana Angi fidanzata : “L’amore Non un problema - mi sono sentita sola” : Giordana Amici fidanzata e storie d’amore travagliate Giordana Angi di Amici 18 è ritornata a parlare dell’amore. E, questa volta, l’ha fatto alle pagine del settimanale Chi. La cantante ha ammesso più di una volta di aver avuto una storia molto difficile con una ragazza, che è riuscita a superare solo grazie alla musica. Per […] L'articolo Giordana Angi fidanzata: “L’amore non un problema, mi sono sentita ...

Al Salone del Libro di Torino vado senza esitare. Non sono io l’intruso : “Se CasaPound mette un picchetto nel mio quartiere che faccio, me ne vado dal quartiere?” scrive Michela Murgia il 6 maggio rispetto alla presenza dell’editore Francesco Polacchi di AltaForte al Salone del Libro di Torino. Infatti Polacchi è quello che ha dichiarato “sono un militante di Casapound, anzi il Coordinatore regionale della Lombardia (…) Non posso dire che sono fascista? E invece sì, sia teoricamente, sia tecnicamente”. E così ...

In Italia Non possono essere riconosciuti bimbi con due papà : Non può essere trascritto nei registri dello stato civile Italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (il cosiddetto 'genitore d'intenzione'). Lo hanno deciso le sezioni unite della Cassazione con una sentenza depositata oggi, ...