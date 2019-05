Moto3 – Jerez ricco di emozioni col Team Sic58 | Paolo Simoncelli commuove anche Ezpeleta

Motomondiale : Lorenzo Baldassarri e Niccolò Antonelli trionfano a Jerez - l’Italia sogna per i Mondiali Moto2 e Moto3 : La domenica del Motomondiale di Jerez de la Frontera è stata trionfale per i colori azzurri nelle classi Moto2 e Moto3, con i convincenti successi di Lorenzo Baldassarri e Niccolò Antonelli che hanno rilanciato ulteriormente le ambizioni italiane per la classifica iridata in entrambe le categorie. Più in generale questo avvio stagionale ha evidenziato la ricchezza del vivaio nostrano, sempre più vicino numericamente e qualitativamente a quello ...

Moto3 – Paolo Simoncelli commosso dopo la doppietta di Jerez : “forse Marco ci sta dando una mano da lassù” : Paolo Simoncelli e quella speciale coincidenza: le parole del padre di Marco dopo la doppietta del team Sic58 15 anni dopo la prima vittoria di Simoncelli Una domenica indescrivibile per Paolo Simoncelli: a 15 anni dalla prima vittoria di Marco Simoncelli, sul circuito di Jerez, il padre del Sic torna a vivere emozioni incredibili grazie ad una storica doppietta del suo team Sic58, con Antonelli sul gradino più alto del podio seguito dal ...

Moto3 - Jerez : vince Antonelli - Vietti terzo : Jerez - Niccolò Antonelli ha vinto il Gp di Spagna per la classe Moto 3. Sul circuito di Jerez de la Frontera, nel quarto appuntamento stagionale, il pilota di SIC58 Squadra Corse ha trionfato davanti ...

Moto3 Jerez - pole Dalla Porta; Vietti scatta terzo : C'è tanta Italia nelle prime posizioni della griglia della Moto3 a Jerez, sede del quarto Gp del mondiale 2019, nonché primo in Europa, con quattro piloti tricolori nei primi cinque posti. In pole ...

