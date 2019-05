Milan | Shevchenko rivela | ' Mi piacerebbe allenare i rossoneri'

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Andriyè tornato a parlare die lo ha fatto con parole al miele per la sua ex squadra con la quale ha vinto e segnato tanto. Oggi è il commissario tecnico dell'Ucraina e punta a portare la sua nazionale in alto, ma al contempo non ha nascosto che guidare una squadra di club sarebbe ancor più stimolante, soprattutto se si trattasse del. Le parole dell'ex attaccanteista "Ilfa parte della mia vita, ma in questo momento sono occupato. Rino (Gattuso, ndr) sta facendo un grande lavoro. Sicuramente un giorno miilperché sono legatissimo alla società e ai tifosi. Adesso quasi tutti i miei ex compagni fanno gli allenatori, molti hanno allenato il, e magari toccherà anche a me una volta". Questo, in sintesi, il pensiero espresso dain un'intervista rilasciata a Diletta Leotta per Dazn. L'attuale CT dell'Ucraina ci ha ...

