Mario Draghi | Non ho fatto piani per il futuro | vedremo

Antonio Socci : manovra occulta dell'Europa. Chi impose Mario Monti oggi vuole Mario Draghi : Questo è il tempo dell' antagonismo fra democrazia e aristocrazie. Dopo i guasti immensi della globalizzazione, in Europa e in America, con cui il Mercato (o il "mercatismo" come dice TreMonti) dagli anni Novanta ha dettato legge e ci ha portato alla crisi del 2007-2008 (e al disastro delle migrazio

Bce - il discorso di Mario Draghi oggi : tassi invariati fino a fine 2019 - Sky TG24 - : Il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25%. Una decisione in linea con le attese del mercato: le Borse europee reagiscono positivamente. I reinvestimenti Qe ...

Mario Draghi come Mario Monti - no grazie : Mario Draghi il popolo non lo vuole a Roma. Abbiamo già dato. Soffriamo ancora per la scelta di Giorgio Napolitano che nel drammatico autunno 2011 nominò senatore a vita Mario Monti, prima di installarlo a Palazzo Chigi a capo del governo tecnico “lacrime e sangue”, dopo aver defenestrato Berlusconi. Non è pensabile che un banchiere, ex Goldman Sachs ed ex governatore della Banca d’Italia, abbia un ruolo in future fasi della ...

Mario Draghi - l’economista che studiò dai gesuiti e che tutti vorrebbero premier : Cauto, rigoroso, riservato, mai fuori le righe. Chi lo conosce, dice che di carattere non è mai stato un personaggio “contro”, sta bene all’opposizione o comunque da solo. Di sé, invece, Mario Draghi piace dire che in America ha imparato “l’importanza del lavoro, che cosa significa lavorare sodo, e quanto c’è da fare per realizzare qualcosa”. Un fatto è certo: il presidente della Banca centrale europea gode di un’altissima reputazione presso ...

Bce - i dieci candidati che puntano alla poltrona di Mario Draghi : Il 2 giugno sarà nominato il successore di "SuperMario" e la corsa alla nomina è già partita da tempo. Ecco chi sono i papabili e come è cambiata la Banca centrale Europea Tra il governo di Lega e M5S e Bankitalia è solo una pace armata " Piantiamola di usare l'Europa come capro espiatorio delle nostre incapacità" Angela Merkel guarda già al 2019. Per le Europee? No, per le nomine della Commissione"

BCE : Mario Draghi prosegue con la politica accomodante : "Proprio come fatto nel meeting di marzo, vogliamo garantire che la politica monetaria continui ad accompagnare l'economia aggiustando la nostra forward guidance sui tassi per riflettere le nuove ...

Mario Draghi : cv - moglie - biografia e stipendio. Chi è l’economista : Mario Draghi: cv, moglie, biografia e stipendio. Chi è l’economista Chi è Mario Draghi e vita privata Mario Draghi nasce a Roma il 3 settembre 1947. Il papà, Carlo Draghi, originario di Padova, lavora in Banca d’Italia, all’IRI e alla Banca Nazionale del Lavoro. La mamma, invece, Gilda Mancini, è una farmacista di Monteverde, comune in provincia di Avellino. Mario Draghi è il primogenito: la sorella Andreina e il fratello Marcello seguiranno ...

Draghi : 'Palesi i benefici della vigilanza bancaria Ue - ma Italia unico paese ad aver bisogno di avanzo priMario : Ancora una volta la Bce mette in guardia il governo e batte il tasto dei conti pubblici. Per Francoforte il nostro è l'unico paese ad aver bisogno di mettere in sicurezza l'enorme debito pubblico

Antieuropeista e critico di Draghi : chi è Mario Zanni - il nuovo responsabile Esteri della Lega - ex M5S - : Dove QE sta per Quantitative easing, ovvero l'acquisto di titoli di Stato e di altre obbligazioni da parte dell'istituto di Francoforte per far ripartire il credito delle banche all'economia reale e ...

Mario Draghi - il cupo sospetto dietro il suo unico fallimento : 'Perché ora salverà solo se stesso' : ECONOMIA REALE Se non vogliamo seguitare a dipendere da organismi sovranazionali, dunque, ma diventare davvero un popolo sovrano, la via è una sola: lo stimolo dell' economia reale attraverso una ...