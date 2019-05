ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Tutti insieme, di corsa verso la. Venerdì 10 maggio asi terrà laRun, l’evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano promosso dal Policlinico Gemelli e dall’Università Cattolica, in collaborazione col Comune: una giornata di controlli, consigli, allenamenti, in nome della. Il progetto, nato nel 2018, è alla: l’anno scorso ci furono 1.500 iscritti e 364 check-up, venerdì nella cornice delle Terme di Caracalla, uno dei luoghi simbolo dell’atletica a, se ne attendono anche di più. Ci sarà da correre, ma l’obiettivo non è arrivare primi: il vero traguardo dell’iniziativa è il benessere. A tutti i partecipanti nell’arco della giornata verranno effettuati dei controlli completamente gratuiti su alcuni dei principali parametri di salute cardiovascolare: misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del ...

fattoquotidiano : Longevity Run, al via a Roma la seconda edizione, tra sport e prevenzione. “La longevità non è un dono, si conquist… - TutteLeNotizie : Longevity Run, al via a Roma la seconda edizione, tra sport e prevenzione. “La longevità… - gaiaitaliacom : Longevity Run: il 10 maggio prevenzione e check up gratuiti -