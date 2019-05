Killer ammazzano Antonino Di Liberto | fratello dell’ex sindaco di Belmonte Mezzagno

direttasicilia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) È stato un agguato in puro stile mafioso quello che ha uccisoDi, noto commercialista di. L’uomo, 49 anni, è stato sorpreso daidopo essere entrato nella sua Bmw davanti alla sua abitazione di via Umbria a. Da quella macchina Dinon è più uscito. È stato freddato dai proiettili di una calibro 7,65. La segnalazione ai carabinieri è arrivata da alcuni passanti. Quattro colpi di pistola fatali per il noto commercialista. Ora i carabinieri del nucleo operativo seguono diverse piste per capire le ragioni di questo omicidio. Le indagini sono coordinate dalla Dda. Di Libero è ildell’exdie lontano parente del boss Filippo Bisconti. Proprio per questo legame di parentela con l’ex boss, gli investigatori adesso non escludono alcuna pista rispetto all’omicidio di questa mattina. ...

