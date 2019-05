Giallo a Messina, bimbo di 3 anni muore in ospedale: “Fratture multiple sul corpo”

È giallo al Policlinico di Messina per la morte di un bambino di 3 anni, verificatasi ieri, martedì 6 maggio. Il piccolo, originario di Santa Teresa Riva, era stato ricoverato qualche giorno prima in condizioni di critiche, a causa di una malattia rara che lo aveva già condannato ad un'esistenza breve. Per questo, arrivato al pronto soccorso, è stato immediatamente trasferito nel reparto di Terapia intensiva pediatrica, dove tuttavia i sanitari non hanno potuto fare molto per salvarlo. I medici hanno però notato che, oltre alle conseguenze della patologia, il piccolo presentava anche fratture multiple su varie parti corpo. Da qui la decisione del personale di segnalare il caso agli inquirenti.

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Un bambino di 3è morto in circostanze misteriose al Policlinico di: ricoverato a causa di una malattia rara, da cui era affetto, i medici hanno riscontrato anche varie fratture sul suo corpo. La magistratura ha aperto un fascicolo per cercare di capire la natura di queste lesioni.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...