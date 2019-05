Corruzione | Cantone | “Mai fatta entrare in vigore la norma per ridurre stazioni

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Il Codice degli appalti, che ora sembra essere diventato il principale problema del Paese, prevedeva una novità che era una vera e propria rivoluzione che però non è mai entrata in: la qualificazione delleappaltanti, che avrebbe dovuto avere come conseguenza la riduzione a massimo 1000-1.500“. A ricordarlo, il giorno dopo la maxi retata di amministratori pubblici e imprenditori accusati die accordi per spartirsi gli appalti pubblici, è il presidente dell’Autorità nazionale antiRaffaele. Il decreto perdrasticamente gli oltre 30mila centri di spesa, previsto dal nuovo Codice appalti del governo Renzi e abbozzato dal governo Gentiloni, non è mai stato varato. Nonostante si trattasse, secondo, di “una grande rivoluzione, era una scelta intelligente, perché laspesso si annida anche ...

