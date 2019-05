Bentley Continental GT - La Convertible è anche Bavaria Edition

Bentley Continental GT Convertible - superlusso 'en plen air' : ... della Bentley Continental GT Convertible che porta nel mondo rarefatto delle 'scoperte' super lusso la tradizione e il saper fare del brand di Crewe nel creare le gran turismo più raffinate al mondo.

Bentley Continental GT Convertible - ecco la cabrio superlusso tecnologica e potente : Tra queste costituisce un'autentica chicca il Rotating Display, genialata che offre la possibilità di prendersi una pausa dal mondo digitale regalando ai più tradizionalisti la sensazione di trovarsi ...

Bentley : svelate le due nuove versioni della Continental GT [GALLERY] : Bentley: lanciata sul mercato la terza generazione di Continental GT e GT Convertible Bentley quest’anno presenta due nuove versioni dei modelli Continental GT e GT Convertible di terza generazione. La Granturismo per eccellenza è ora disponibile per l’ordine negli Stati Uniti con un potente motore a benzina V8, per un’esperienza di guida vivace e coinvolgente in una vettura dal lusso raffinato e dotata di tecnologie ...

Bentley Continental GT V8 - Coupé e Convertible arrivano a 550 CV : La terza generazione della Bentley Continental GT sarà anche V8. Proprio come il modello uscente, anche la nuova versione della gran turismo britannica sarà spinta da un 4.0 litri biturbo, aggiornato sotto diversi aspetti per fornire più potenza e minori consumi. Come da tradizione la nuova motorizzazione sarà disponibile sia sulle Coupé, sia sulle Convertible: le prime consegne sul mercato statunitense sono fissate per il terzo trimestre di ...