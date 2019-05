Basket | scompare Arnaldo Taurisano | l’allenatore dell’epoca d’oro di Cantù

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Se n’è andato nella sera di ieri, all’età di 85 anni,, uno dei massimi allenatori italiani degli Anni ’70 e ’80 e grandissimo protagonista dell’epoca più bella della storia di. Nato a Milano il 18 novembre 1933, il “Tau” comincia ad allenare tra la sua città e Vigevano all’inizio degli Anni ’60, per poi trasferirsi anel 1963 e trascorrere molti anni da vice, eccezion fatta per buona parte della stagione 1965-1966 in cui è l’effettivo coach. Nel 1969 gli viene affidato in pianta stabile il ruolo di capo allenatore. Nei suoi 10 anni sulla panchina brianzola,vince il suo secondo scudetto nell’annata 1974-1975, tre volte la Coppa Korac e altre tre la Coppa delle Coppe, oltre alla Coppa Intercontinentale del 1975. In questo periodo, la fama dicresce tantissimo, non solo come ...

