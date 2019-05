Antitrust avvia istruttoria sul consorzio Corepla

Amazon - Antitrust avvia istruttoria : 16.09 L'Antitrust ha aperto un'indagine su Amazon in merito all'ipotesi che sfrutti la sua posizione dominante per obbligare i venditori terzi ad appoggiarsi sui suoi servizi di logistica. In una nota si specifica che l'Autorità ha deliberato l'avvio del procedimento istruttorio nei confronti di cinque società del gruppo Amazon per "accertare un presunto abuso di posizione dominante". Amazon conferirebbe solo ai venditori terzi che aderiscono ...