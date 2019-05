Tra dazi | Pil e flat tax il conto è di 93 miliardi in due anni

Escalation dazi affonda i mercati - Tracollo di Borse asiatiche e Wall Street : Donald Trump ha minacciato la Cina di incrementare i dazi sui beni cinesi, esacerbando la lotta tra le due prime potenze economiche al mondo e compromettendo le speranze di un accordo su cui i ...

Fondazione FS - Cantamessa : crociera ferroviaria notturna atTraverso i "Musei dei due mari" : Dal nord al sud d'Italia la Fondazione FS ha dato una nuova spinta ad una categoria di turismo slow che, fino all'avvento dei "musei dei due mari" era rimasta in secondo piano: il turismo ferroviario ...

Ciao Darwin - come sta Gabriele Marchetti : "Trasferito alla Fondazione Santa Lucia" : Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del concorrente rimasto vittima di un grave infortunio durante la trasmissione di...

Vino : Fondazione italiana sommelier inconTra studenti di Tor Vergata : Roma, 2 mag. (Labitalia) - Dai banchi di scuola ai banchi d’assaggio per un’esperienza formativ[...]

Almeno 17 persone sono morte per le inondazioni a SumaTra - in Indonesia : Almeno 17 persone sono morte per le inondazioni e le frane a Sumatra, in Indonesia, causate da giorni di intense piogge; ci sono anche nove dispersi. Circa 12mila persone sono state evacuate e centinaia di edifici, ponti e strade sono

Italia Moderna. Una grande mosTra in due tappe alla Fondazione Pistoia Musei : ... declinata alla maniera Italiana, ma sono due indicazioni culturali e mostrano già un arco di sviluppo di idee e di costumi che hanno portato l'Italia alla ribalta internazionale, sia come economia ...

Fondazione Valenzi - le iniziative per il decennale - si incomincia con la mosTra al PAN. : Cercheremo di coltivare la memoria e la storia per i suoi aspetti spesso ignorati, agevolando la conoscenza di quanto c'è di positivo nel Mezzogiorno, offrendo anche al mondo della scuola occasioni ...

Campagna elettorale a Scandicci : SinisTra Italiana e Rifondazione Comunista verso le Europee : ... la viabilità, l'ambiente e la gestione del territorio, la cultura, il rapporto tra servizi pubblici e privati, l'assenza di una politica per i giovani, i servizi pubblici per gli anziani, ecc. Una ...

Fondazione Cariverona. Il bilancio d'esercizio " e di missione " 2018 - approvato dal Consiglio d'AmminisTrazione. : A 31.12.2018, il patrimonio netto contabile ammonta a 1,725 miliardi di euro. In tal modo, si sono rese disponibili risorse per 56,6 milioni, con i quali è stato possibile finanziare 356 interventi " ...

"Traditore della Sicilia". Intimidazioni contro la Lega : Il fatto che tramite la Lega possano essere eletti siciliani veri, determinati a cambiare la politica malandata che malgoverna la Sicilia, intimorisce perché farà vedere a chiare lettere la ...

Caos U&D - Fabrizio accusa la redazione di averlo minacciato e regisTrato di nascosto : Ieri, giovedì 18 aprile, si è scatenato un vero e proprio Caos all'interno del trono over di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show delle reti del ''biscione'' Mediaset, condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana e più in particolare di Canale 5, Maria De Filippi. Gli appassionati di questo programma che raduna le dame e i cavalieri del trono over, ricorderanno sicuramente dell'arrivo di un nuovo presunto pretendente per ...

Tradate (Varese) - gli scrivono “morto” sull’auto. Candidato sindaco rinuncia alla corsa dopo le intimidazioni : Minacce e intimidazioni, il Candidato sindaco ritira la sua lista. “Non avrei voluto, l’ho fatto per tutelare le persone che lavorano con me, tra cui molte donne con figli”. È la decisione “sofferta ma inappellabile” che Massimiliano Russo ha preso dopo che domenica scorsa, a Tradate, in provincia di Varese, ha trovato il cofano della propria auto imbrattato con una scritta nera e inequivocabile: “morto”. Russo ha esposto denuncia per atti ...

Mercati ancora di corsa - cresce ottimismo su dazi e trimesTrali : Visti i timori circa il rallentamento dell'economia globale, i gestori e gli analisti si chiedono se il rally è giustificato o meno. Anthis osserva che la fase di sentiment 'risk on' è il tema chiave ...

Amazzonia - 13 milioni di ettari di foresta a rischio distruzione per guerra dei dazi Tra Usa e Cina : al loro posto campi di soia : Ormai, si sa, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina rischia di avere ripercussioni a livello mondiale. Ma se state pensando alle forniture lungo la catena di distribuzione globale siete fuori strada. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, la principale vittima dello scontro tra le due superpotenze potrebbe essere l’Amazzonia, la foresta pluviale tropicale che dal Brasile si estende in Colombia, Perù, ...