Ribery saluta il Bayern Monaco e annuncia la sua decisione DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Franckha promesso che tornerà a. L’attaccante si prepara a chiudere, dopo 12 anni, la sua brillante avventura aled hato le sue intenzioni per il futuro. “Ancora non so cosa farò la prossima stagione, ci sono alcune opzioni”, ha spiegato. “Giocherò per uno o due anni e poi al 100% tornerò adi Baviera. Abbiamo già discusso di un incarico all’interno del club“.ha ammesso che sarà difficile lasciare ildopo 12 anni. “Non è facile, ho vissuto e vinto tanto con il. E’ stato un periodo fantastico per me e la mia famiglia e non lo dimenticherò mai”.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articoloilla sua...

ItaSportPress : Bayern Monaco, Ribery saluta: 'Giocherò ancora uno-due anni, poi tornerò...' - - fcin1908it : Mercato, Robben torna in campo e saluta il Bayern con Ribery: 'Ho tante offerte, gioco ancora' -… - Noovyis : Un nuovo post (Bayern Monaco, dopo Robben saluta anche Ribery: “L’addio non sarà facile”) è stato pubblicato su Pla… -