MSI Vigor GK 80 | la recensione

MSI Vigor GK60 : Recensione : La tastiera Vigor GK 60 è la proposta di MSI per chi cerca solidità, eleganza e prestazioni di livello superiore in una periferica soprattutto – e naturalmente – in ambito gaming. In realtà questa periferica si comporta egregiamente anche al di fuori del puro ambito da “gamer incallito” regalando una buona impressione anche lato office. Non che ci sia da stupirsi dato che MSI è ben nota per la qualità e la versatilità dei suoi ...

Recensione MSI Vigor GK80 : LEDs everywhere! : Dopo aver visto nel dettaglio la MSI Vigor GK60 nella nostra Recensione, quest’oggi parliamo della tastiera top di gamma della serie, la MSI Vigor GK80, periferica ricca di led RGB e disponibile in 2 varianti: leggi di più...

Recensione MSI Vigor GK80 : led everywhere! : Dopo aver visto nel dettaglio la MSI Vigor GK60 nella nostra Recensione, quest’oggi parliamo della tastiera top di gamma della serie, la MSI Vigor GK80, periferica ricca di led RGB e disponibile in 2 varianti: leggi di più...

Vigor GK60 – La recensione della tastiera da Gaming di MSI : Msi è molto conosciuta per la realizzazione di schede madri e schede video e tutta una serie di prodotti di alta qualità per il pc. Oggi andiamo ad analizzare la tastiera da Gaming GK60 pensata principalmente per un utilizzo Gaming ma adatta anche per un uso da ufficio. Non sai come scegliere la tastiera perfetta? Consulta la nostra guida. Confezione La confezione con cui si presenta questa tastiera Gaming msi è visibilmente ...

MSI Vigor GK80 Silver : un tastiera solida e con un design interessante - da rivedere i software : Nelle ultime settimane abbiamo messo sotto torchio la Vigor GK80 Silver di MSI, una tastiera meccanica dotata degli switch Cherry MX Silver lanciata sul mercato alcuni mesi fa dal produttore taiwanese. Dal punto di vista del design MSI presenta un prodotto abbastanza interessante caratterizzato da tasti “esposti” (ossia non contenuti in una cornice) su un fondo in alluminio satinato; sul bordo superiore destro trovano posto dei ...