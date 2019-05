Mercato Juve | Pjanic dice addio | ecco coma cambierà il centrocampo

CalcioMercato Juventus - Brandt nuova idea : è sfida al Liverpool (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus va a caccia di qualità per il centrocampo. E’questa una delle richieste di Allegri per rimanere sulla panchina bianconera, più tecnica per una mediana che rischia di perdere Pjanic e che sicuramente non vedrà più in rosa Khedira. Già conclusa la trattativa per Ramsey, pronto a sbarcare a Torino, il sogno è Paul Pogba mentre inizia a diventare calda la trattativa per Rabiot. L’ultimo nome invece arriva dalla ...

«CalcioMercato - Cristiano Ronaldo chiede sei acquisti alla Juventus» : ROMA - Il campionato archiviato in maniera trionfale e, al contempo, l'uscita prematura dalla Champions, proiettano la Juventus alla prossima stagione con largo anticipo rispetto alla concorrenza. C'è ...

CalcioMercato Juve - CR7 chiede 6 colpi : da Pogba a De Ligt - i dettagli : Calciomercato Juve – Entro questa settimana dovrebbe consumarsi il decisivo vertice alla Juventus tra Massimiliano Allegri e il presidente Agnelli per programmare la prossima stagione dei bianconeri. Più vicina la riconferma del tecnico, che avrebbe chiesto innesti di qualità per elevare ulteriormente il livello della rosa a sua disposizione e tentare di spezzare la maledizione in Champions League. Leggi anche: Pogba […] More

Mercato Juve - non solo De Ligt : Allegri stregato dall’esterno dell’Ajax : Mercato Juve – I tifosi della Juventus difficilmente avranno già dimenticato David Neres: l’esterno brasiliano è uno delle stelle dell’Ajax che sta stupendo l’intera Europa in questa stagione. Proprio un suo gol, ha rimesso in piedi la gara dell’andata dei quarti di finale di Champions League aperta dalla rete di Cristiano Ronaldo. Adesso il brasiliano, che sta disputando una […] More

Mercato Juventus - Pjanic ago della bilancia : rivoluzione in attacco : Mercato Juventus- Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, il PSG e il Real Madrid sarebbe pronti a piombare con forte decisione su Miralem Pjanic. Il centrocampista bianconero potrebbe esser sacrificato in caso di un’offerta irrinunciabile da circa 80 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, continua a guardarsi intorno, non è escluso che Paratici […] L'articolo Mercato Juventus, Pjanic ago della bilancia: rivoluzione in ...

Mercato Juventus - Cancelo e Pjanic verso un possibile addio : potrebbe arrivare David Neres : La Juventus è molto attiva sul Mercato dopo avere vinto l'ottavo scudetto consecutivo e dopo essere stata eliminata dalla Champions League per mano dell'Ajax. potrebbero esserci degli importanti cambiamenti in casa bianconera nella prossima sessione di calcioMercato estiva. A rischio cessione, oltre a Paulo Dybala (quest'anno impiegato da Allegri in un ruolo non consono alle sue caratteristiche tecniche), ci sono anche Miralem Pjanic e Joao ...

Juventus - Pjanic si toglie dal Mercato : la conferma su instagram-FOTO- : Juventus Pjanic- Dopo gli accostamenti di mercato trapelate in mattinata, e dopo la conferma delle ultime settimane, Miralem Pjanic ha deciso di uscire subito allo scoperto mettendo a tacere le notizie di radiomercato delle ultime ore. Il centrocampista bosniaco ha risposto ad un tifoso su instagram, confermandosi in bianconero anche in vista della prossima stagione. […] More

Pjanic al Psg? "Tutto può succedere"/ CalcioMercato - Juventus su Rabiot e Pogba : Pjanic al Psg? "Tutto può succedere". E la Juventus a Rabiot e Pogba per rinforzare il centrocampo. Ultime notizie di Calciomercato.

Mercato Juve - si lavora per arrivare a Chiesa : 70 milioni più Orsolini (RUMORS) : In attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio (previsto per fine giugno 2019), in cui la Juventus dovrebbe confermare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro, la necessità della dirigenza bianconera sarà quella di investire sul Mercato per rafforzare una rosa che ha bisogno di più qualità soprattutto in Champions League. Proprio la perdita finanziaria prevista dovrebbe però portare i dirigenti bianconeri a valutare anche qualche ...

CalcioMercato Juve - Allegri potrebbe andare al PSG : possibile il ritorno di Conte : Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora tutto da decidere. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non lo avrebbe ancora chiamato per il summit, quindi la permanenza del tecnico livornese a Torino è tutt'altro che scontata. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, inoltre, il Paris Saint Germain avrebbe intenzione di sostituire Thomas Tuchel (dopo una stagione assai deludente) e avrebbe messo gli occhi su Massimiliano Allegri. Come ...

CalcioMercato Juventus - l’idea di Paratici : Rabiot “aiuta” De Ligt : De Ligt è il sogno per il Calciomercato della Juventus, un difensore di spessore di certo arriverà in bianconero La Juventus ha terminato anzitempo la propria stagione sportiva. Scudetto già in tasca, eliminazioni dalle coppe già arrivate, forse con un po’ troppo anticipo. Adesso la società sta pensando a pianificare il futuro, con Paratici pronto a mettersi all’opera in vista della prossima stagione. Sarà un Calciomercato ...

Mercato Juventus - Douglas Costa dice addio : due novità in attacco : Mercato Juventus- Come trapelato nelle ultime settimane, e come confermato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe pronta a dire addio Douglas Costa in vista della prossima sessione di Mercato estivo. L’attaccante brasiliano sarebbe stato individuato come primo potenziale sacrificato in ottica Mercato. Circa 50-55 milioni di euro la sua valutazione. Paratici potrebbe aprire […] More

Mercato Juve - le probabili trattative in attacco : tentazione Icardi e tormentone Dybala : Il Mercato della Juve entrerà nel vivo nelle prossime settimane, e tante sono le trattative che potrebbero svilupparsi per rinnovare l'attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Non si placano ad esempio i rumors che accostano i campioni d'Italia a Mauro Icardi e Federico Chiesa, così come continuano a circolare le voci su un possibile addio di Dybala. Sulla lista dei cedibili c'è Douglas Costa, mentre risultano in bilico le posizioni di ...

CalcioMercato Juventus - Gazzetta dello Sport : “L’estate calda di Paratici - si punta al grande colpo” : Calciomercato Juventus – I bianconeri , è risaputo, pensano già alla prossima stagione. Se resta ancora da capire, nonostante le diverse conferme, il futuro di Allegri, è sulla rosa che si lavorerà: “L’estate calda di Paratici” titola la Gazzetta dello Sport (APRI L’ARTICOLO PER LEGGERE LA RASSEGNA STAMPA) facendo il punto sul mercato della Vecchia Signora, tra grandi colpi, sogni e cessioni di qualche big per ...