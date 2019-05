Kean | ' Una volta ero così disperato che per giocare ho rubato il pallone ad un prete'

Juventus-Torino - le pagelle bianconere : Chiellini una sicurezza - Kean tradito dall'emozione : SZCZESNY - voto: 6 tradito dal fuoco amico, nulla può sul tiro di Lukic. Deve fare una sola parata ed è attento sul tiro di Belotti al 14'. CANCELO - voto: 5 Sembra in vacanza, è scarico. Non difende, ...

Marino : 'Kean ha dimostrato di essere maturo per stare in una rosa come quella della Juve' : Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente dalla conferma o meno di Allegri sulla panchina: le recenti parole rilasciate dal tecnico toscano alla trasmissione televisiva della Rai 'Che Tempo Che Fa' confermano la volontà del tecnico toscano di rimanere a Torino, considerando anche l'anno di contratto che lo lega alla Juventus. Tutto però dipenderà dall'incontro che ci sarà fra Agnelli ed Allegri, previsto dopo il primo maggio, in cui si ...

Calciomercato Juventus - Moise Kean nel mirino di una big spagnola : Calciomercato Juventus – Moise Kean sempre più protagonista del Calciomercato. Stando a 'Ok Diario' il grande talento bianconero è finito nel mirino nientemeno che del Real Madrid. A quanto pare il club spagnolo è rimasto letteralmente stregato dal 'Millennial', autore di 4 gol e 1 assist nelle sei partite disputate quest'anno e conquistatosi già un posto da

Squalificati Serie A - nessuna sanzione a Kean : problemi per Atalanta - Samp - Torino e Cagliari : Squalificati Serie A – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 aprile 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 12.000 00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di ...

Caso Kean - oggi la sentenza del Giudice Sportivo : probabile multa - ma Gravina vuole una riforma : ... quando alla Sardegna Arena la Juventus ha battuto il Cagliari e l'attaccante è stato vittima di cori razzisti, ha suscitato molto clamore non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Eppure non c'è da ...

Juve - il papà di Kean lancia bordate a Bonucci : “ha detto una stupidaggine” : “In Africa quando allarghi le braccia vuol dire ‘che cosa ho fatto?’. E’ quello che ha fatto lui. Non voleva provocare, e’ un ragazzo educato, gli piace ballare e scherzare con la gente”. Sono le dichiarazioni di Biorou Jean Kean, papà di Moise, ai microfoni di “Circo Massimo”, su Radio Capital che commenta il brutto episodio nel match di campionato contro il Cagliari. “A volte nel ...

Le notizie del giorno – La lettera di Giulini sui cori a Kean - gli infortunati del Milan e le novità su Ronaldo : LA lettera DI Giulini – Anche un solo ‘buu’ va condannato, sempre. Ma non basta una condanna, per sconfiggere il razzismo ci vuole impegno, cultura e iniziative. Tutto quello che il Cagliari fa, dalla Scuola di Tifo alla Curva Futura per i bambini, dalla Quarta Categoria alla Football Academy e alle altre numerose attività, è proprio volto a creare un contesto culturale diverso”. Sono le dichiarazioni del presidente del Cagliari ...

Balotelli commenta la foto di Kean : 'Dì a Bonucci che la sua fortuna è che non c'ero io' : La 30ª giornata di campionato è l'ultimo dei turni infrasettimanali della Serie A 2018/2019. Le prime gare si sono disputate ieri, con il Milan che ha pareggiato al Meazza con l'Udinese per 1-1, e la Juventus che è andata a vincere per 2-0 a Cagliari grazie alle reti di Bonucci e Kean. Il risultato dei bianconeri ha ulteriormente confermato la qualità e la forza dell'organico a disposizione di Allegri, in grado di far fronte a numerose assenze, ...

Una notizia per tutti : gli ululati a Moise Kean non sono colpa di Moise Kean : Moise Kean esulta dopo il suo gol (foto: Getty Images) Nella serata del 2 aprile si è giocata la 30esima giornata di Serie A: alla Sardegna Arena di Cagliari è andata in scena Cagliari-Juventus, una partita che non ha avuto troppo da offrire sul piano sportivo: la capolista Juventus, già con l’ottavo scudetto consecutivo in tasca, ha piegato i sardi con due gol; il primo a opera del difensore Leonardo Bonucci, il secondo, nel finale, ...

Juve-Cagliari - cori razzisti contro Kean. Il presidente del Cagliari : «Troppi moralismi. Solo una strumentalizzazione» : Ancora cori razzisti negli stadi. Durante la partita di serie A tra Juventus e Cagliari, il "predestinato" e giovane attaccante dei bianconeri Moise Kean è stato vittima di buu e cori razzisti . I ...

Serie A. Juventus-Empoli 1-0 - decisiva una rete di Kean : Serie A. Juventus Empoli. Anche se con più fatica del previsto, la Juventus ha portato a casa il 25esimo successo stagionale in campionato.

Raiola mette Kean sul mercato : 'Resta alla Juve? C'è una cosa che non va bene' : ' Kean resta alla Juventus? C'è una cosa che non va: Moise deve giocare sempre. Per questo voglio valutare bene'. Parola di Mino Raiola in prima pagina al Corriere dello Sport .

Notizie Juve - Cabrini : "Spinazzola una sorpresa. Kean? Calma - perchè…" : Notizie Juve – Moise Kean sta facendo parlare di se. Per molti è un predestinato,il nuovo talento italiano, ma c'è qualcuno che ci tiene a riportare tutti con i piedi per terra. Antonio Cabrini, leggenda della Juventus ed ex commissario tecnico della Nazionale femminile, è intervenuto ai microfoni di Radio24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati parlando di