Inter | Marotta | L' allenatore non sia capro espiatorio | c' è da essere razionali

Inter - Marotta : «Stadi? Siamo indietro - ma no alle cattedrali nel deserto» : VENEZIA - Il ds dell' Inter Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento "Le sfide del calcio italiano". Queste le sue parole: "Una volta le società di calcio erano diverse, ...

Inter : Marotta avrebbe puntato Pablo Sarabia per il dopo Perisic : All'Inter mancano solo 6 punti per poter centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Questo, secondo la maggior parte dei commentatori, è l'obiettivo minimo per non considerare fallimentare la stagione calcistica. Nonostante il terzo posto in classifica. Comunque Giuseppe Marotta è al lavoro per rendere l'Inter ancora più competitiva. E questo non vuol dire solo arrivare a chiudere la trattativa con Antonio Conte. Ma anche ...

Inter - la priorità non è un top player : ecco la strategia di Ausilio e Marotta : Come scrive la Gazzetta dello Sport , Piero Ausilio e Beppe Marotta lavoreranno in questo senso nel prossimo mercato: la priorità non è portare un campione all'Inter, ma è quella di allargare la rosa,...

Inter - Marotta spinge per Conte : L'Inter vuole Antonio Conte A ricostruire la situazione è stato Gianluca Di Marzio di Sky Sport: l'idea di portare il leccese in nerazzurro è prevalentemente di Marotta che spinge con la proprietà ad ...

Inter - Conte sarebbe sempre più vicino : l'ex Juve avrebbe incontrato Marotta : Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro della panchina dell'Inter. L'attuale allenatore, Luciano Spalletti, sembra meno saldo in questo momento, soprattutto dopo gli ultimi risultati. I nerazzurri, infatti, anche ieri non sono andati oltre il pareggio contro l'Udinese nell'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato disputato alla Dacia Arena. E se è vero che l'obiettivo di inizio anno era quello di qualificarsi nuovamente in ...

Inter - Marotta : 'Spalletti? Il futuro del club è con lui' : La nuova Inter ripartirà ancora con Luciano Spalletti in panchina. Ad affermarlo, nuovamente, è l'amministratore delegato della parte sportiva dell' Inter Beppe Marotta ai microfoni di Dazn : "Con ...

Inter - Milinkovic-Savic sogno di Marotta : sarebbe lui il grande rinforzo a centrocampo : L'Inter si sta muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dato indicazioni importanti su quali saranno i profili che il club inseguirà, puntando su giocatori di grande personalità e che possano sviluppare attaccamento alla maglia. La priorità sarà quella di ritoccare il centrocampo, essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, sia dal punto di vista ...

Inter - per il Corriere dello Sport Marotta vorrebbe Allegri sulla panchina dei nerazzurri : Il mercato delle società di Serie A passa inevitabilmente da quello degli allenatori: vi è molta incertezza da questo punto di vista soprattutto fra i top club del campionato italiano, dalla Juventus all'Inter, fino ad arrivare a Milan, Roma, potremmo quindi assistere ad un vero e proprio stravolgimento nella guida tecnica di alcune società di Serie A. Nonostante arrivino molte conferme da Torino sulla permanenza di Allegri sulla panchina ...

Calciomercato Inter - non solo Danilo : Marotta ha in serbo altri due super colpi dalla Premier League : Calciomercato Inter, Beppe Marotta sta muovendosi sotto traccia per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione sportiva L’Inter sembra avere già un piede nella prossima Champions League. Il vantaggio sul quinto posto non lascia ancora tranquilli, servono altri punti da qui alla fine della stagione per la truppa di Spalletti. Quest’ultimo è stato confermato ieri da Marotta, ed il dirigente sta lavorando per rafforzare ...

Incontro Raiola-Marotta - Inter su Kean : maxi operazione con la Juve : Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport. 'L'Inter piomba su Moise Kean. Non necessariamente in vista della prossima estate, ma anche in ottica 2020 quando, senza il rinnovo del contratto con ...

Inter - Marotta rassicura Spalletti : “ha un contratto - siamo sereni” : Beppe Marotta parla alla presentazione del libro di Alberto Costa “Da Calciopoli ai Pink Floyd”: le dichiarazioni dell’Ad dell’Inter sul futuro di Spalletti Beppe Marotta ha presenziato questa sera alla presentazione del del libro di Alberto Costa “Da Calciopoli ai Pink Floyd”. L’Ad dell’Inter ha trattato uno dei temi caldi che Interessano i nerazzurri: il futuro di Luciano Spalletti. ...