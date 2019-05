Intelligenza artificiale C' è da fidarsi?

Ricerca : l’Intelligenza artificiale “svela” la depressione nelle parole dei bimbi : Intelligenza artificiale in aiuto di psichiatri e psicologi, per ‘svelare’ segni di depressione nei bimbi. Un algoritmo si è rivelato in grado di rilevare i segnali di ansia e depressione nei discorsi dei bambini, aprendo così la strada a una nuova tecnica facile e veloce per diagnosticare condizioni difficili da individuare e spesso trascurate nei giovanissimi pazienti. E’ quanto emerge da una Ricerca pubblicata sul ...

Microsoft Word userà l’Intelligenza artificiale per produrre testi con meno errori : Scrivere comporta una creatività che al momento solo gli esseri umani hanno. Però non si può fare a meno anche delle competenze necessarie per comporre testi corretti sotto il punto di vista grammaticale e sintattico. Chi ha la dote della creatività, ma scricchiola sulla grammatica, presto potrà beneficiare dell’aiuto dell’Intelligenza Artificiale di Microsoft Word. Come spiega Microsoft sul blog ufficiale, l’Intelligenza ...

Da Google l’Intelligenza artificiale che dimostra i teoremi matematici : Un'équipe di scienziati di Google ha insegnato a un'intelligenza artificiale come dimostrare teoremi matematici nell'ambito dell'algebra lineare e del calcolo complesso. E l'Ai ci è riuscita con successo

MUSE TRENTO * NEXT : « CHI CONTROLLERÀ L'Intelligenza ARTIFICIALE? ULTIMO APPUNTAMENTO IL 7 MAGGIO » - : Il Centro conta più di 200 dipendenti, ricercatori, sviluppatori, project managers e studenti di dottorato, che lavorano nei settori delL'INTELLIGENZA artificiale, della scienza dei dati e dell'...

Recensione Zero Smart Video Doorbell - il video campanello con Intelligenza artificiale : Abbiamo testato il nuovo video campanello Xiaomi Zero Smart video Doorbell, con riconoscimento del volto e visione notturna. L'articolo Recensione Zero Smart video Doorbell, il video campanello con intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

L’Intelligenza artificiale di IBM arma segreta di un club di calcio inglese per vincere le partite : L’Intelligenza Artificiale può far diventare vincente una squadra di calcio scarsa. La dimostrazione è quanto accaduto nel Regno Unito con il Leatherhead Football club, una squadra impegnata nel 7 ° livello del campionato inglese. Al posto dei professionisti, qui giocano autisti, venditori di automobili e commessi. Dopo le prime cinque partite di campionato era classificata al ventesimo posto, ha chiuso il campionato in ottava posizione. ...

Super Visione anti “fake” - Intelligenza artificiale e Design. Le sfide di Zuckerberg per rilanciare FB : Facebook F8, la conferenza per gli sviluppatori, ha mutuato il suo nome dalle otto lettere di cui è composto il social creato da Mark Zuckerberg. La lettura, tuttavia, può essere diversa come suggeriscono diversi «geek» che affollano la platea del Mc Enery Convention Center di San Josè, California. Otto sono anche le lettere che compongono il termi...

Blockchain e Intelligenza artificiale. Il lavoro del futuro è già qui : In questa economia, che potremmo chiamare massless, l'immaterialità del dato consente in linea teorica di velocizzare all'estremo il processo di creazione di valore e di operare in un contesto ...

USA - Polizia e Intelligenza artificiale contro la privacy? : Oltre a sollevare delle preoccupazioni per la privacy dei cittadini, questo sistema può portare all'incarcerazione di persone innocenti Qui l'articolo del quotidiano The New York Times , da Scienza ...

Intelligenza artificiale in politica - l’idea di farsi governare dalle macchine mi fa rabbrividire : È apparsa recentemente la notizia di un’indagine svolta dal Center for the Governance of Change dell’università IE di Madrid (un’università privata in area economico-finanziaria e giuridica), che ha investigato l’atteggiamento dei cittadini europei nei confronti dei cambiamenti tecnologici e come pensano i loro governanti debbano gestire queste trasformazioni. Il rilevamento, condotto su 2.576 cittadini di otto nazioni europee, ha riscontrato ...

Elettrodomestici “intelligenti” in arrivo : rasoi con Intelligenza artificiale e lavatrici che decidono il lavaggio dalle foto della biancheria sporca : Chi è alla ricerca di un elettrodomestico innovativo farà bene a tenere d’occhio i prodotti che saranno ufficialmente presentati a IFA 2019, la celebre fiera berlinese che quest’anno si svolgerà dal 6 all’11 settembre. Un assaggio è arrivato nel fine settimana durante la IFA Global Press Conference a Huelva, in Spagna. Gli oltre 300 partecipanti hanno assistito alla presentazione in anteprima di una serie di prodotti fuori dal ...

Walmart testa il supermercato del futuro - assistito dall'Intelligenza Artificiale : L'Intelligenza Artificiale sarà più che protagonista tra gli scaffali dei supermercati del futuro. Lo abbiamo ampiamente visto nei negozi collaudati nel corso degli ultimi anni da Amazon e Auchan, in cui una complessa rete di videocamere, insieme con lo smartphone del consumatore, ha sostituito in toto il più classico pagamento alla cassa. Diversa, invece, è l'interpretazione sul tema che ha dato Walmart, la catena ...

Come funziona il supermercato di Walmart gestito dall’Intelligenza artificiale : Un negozio di Walmart a Wshington (foto: NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images) La spesa tradizionale, oramai, è solo un vago ricordo. Walmart, la più grande catena di negozi al dettaglio al mondo, ha aperto vicino a New York un supermercato gestito in gran parte dall’intelligenza artificiale. Irl, questo il nome del progetto, che sta per Intelligent Retail Lab (Laboratorio al dettaglio intelligente) si estende su una superficie di più di 4mila ...

Lg - ecco i prezzi dei nuovi tv con Intelligenza artificiale : (Foto: LG) La nuova famiglia di tv 2019 di Lg è ufficiale con Lg oled tv ai ThinQ e Lg nanocell tv ai ThinQ mettendo sul piatto il supporto dell’intelligenza artificiale e i processori Alpha di seconda generazione. Migliorano design, la qualità in ascolto e delle immagini e in alcuni dettagli, scopriamo tutte le novità comprese le caratteristiche tecniche e la disponibilità per l’Italia. L’intelligenza artificiale è la tecnologia che lega tutti ...