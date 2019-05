Il Napoli primo in Italia per i pali e secondo in Europa

Live Napoli-Cagliari 0-0 : primo tempo senza tiri in porta : Napoli-Cagliari conta poco o niente ma Ancelotti non ci sta. Il tecnico azzurro cerca di trovare motivazioni per la squadra e vuole quella vittoria che significherebbe secondo posto quasi...

Gazzetta – Napoli trattativa avviata e a buon punto! Il primo acquisto può arrivare dalla Premier! La situazione : Affare Trippier-Napoli Novità importanti sull’affare Trippier, può essere il primo acquisto per la prossima stagione. La trattativa col Tottenham è a buon punto Secondo la Gazzetta dello Sport, tutti gli indizi fanno pensare che il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione potrebbe essere Trippier del Tottenham: “Ieri, era a Napoli la moglie di Kieran Trippier, il terzino del Tottenham, che il Napoli sta trattando. ...

Napoli-CAGLIARI - Albiol dal primo minuto : Napoli Cagliari Albiol – Come preannunciato in conferenza da Ancelotti, questa sera Raul Albiol dovrebbe fare il suo rientro in campo dal primo minuto. L’assenza dello spagnolo si è sentita non poco per i meccanismi difensivi degli azzurri. La Gazzetta dello Sport riporta: “Il difensore spagnolo era rientrato dopo tre mesi e mezzo di assenza, a Frosinone, la scorsa domenica, disputando una manciata di minuti. Stasera, ...

Primo maggio a Napoli - il concerto dei centri sociali con i soldi dei turisti : Il Primo maggio del Comune è quello degli e per gli antagonisti, dei centri sociali, in particolare di Insurgencia. Il vicesindaco e assessore al Bilancio e anche segretario di demA,...

Primo maggio - a Napoli il 'dimostratore' per prevenire infortuni sul lavoro : A Napoli sarà allestito a giugno un 'dimostratore' permanente che servirà a illustrare sul campo un innovativo sistema di sicurezza nei cantieri edili. Ne danno notizia, in una nota diffusa in ...

Napoli - il primo colpo sarà Veretout : accordo con la Fiorentina : Jordan Veretout si appresta a sbarcare al Napoli, il club partenopeo sembra aver trovato l’accordo con la Fiorentina Jordan Veretout potrebbe essere il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione. Il centrocampista della Fiorentina sembra essere l’uomo prescelto per colmare il vuoto lasciato da Marek Hamsik, partito alla volta della Cina nel mese di febbraio. Secondo ‘Il Mattino’, il club partenopeo avrebbe ...

Il Mattino annuncia : “Napoli - è Veretout il primo rinforzo : accordo totale con il regista viola. I dettagli : Il Mattino annuncia: “Napoli, è Veretout il primo rinforzo: Il Napoli ha individuato quello che probabilmente sarà il primo acquisto della prossima sessione estiva di calciomercato. Ne parla l’ edizione odierna de Il Mattino: “De Laurentiis e Giuntoli attendono il semaforo verde della Fiorentina per Jordan Veretout: nel casting per il nuovo centrocampo azzurro, c’è già il nome del primo vincitore ed è quello del ...

Primo Maggio 2019 a Napoli : arriva il concertone in piazza Dante : Come fu per il 2017, anche quest'anno l'evento nasce sotto la bandiera degli artisti, musicisti con a cuore le storie di resistenza e di riscatto che provengono da Napoli e da ogni posto del mondo e ...

A Napoli il primo museo internazionale dedicato al Gatto Nero : “Sorgerà a Napoli e sarà inaugurato il prossimo 17 novembre in occasione del Gatto Nero day 2019 il primo museo internazionale dedicato al Gatto Nero“: lo rende noto l’associazione animalista AIDAA. “Il “Black Cat museum” avrà un percorso storico sulle vicende che riguardano la storia del Gatto Nero nei secoli, con una parte importante dedicata alle errate motivazioni che hanno portato il Gatto Nero a ...

Concerto primo maggio 2019 a Napoli : artisti - scaletta e dove si tiene : Concerto primo maggio 2019 a Napoli: artisti, scaletta e dove si tiene In tutte le grandi città italiane si preparano i festeggiamenti per il primo maggio 2019; anche Napoli celebra la festa dei lavoratori con un grande Concerto. Concerto primo maggio 2019 a Napoli: appuntamento a Piazza Dante Un grande Concerto si terrà in Piazza Dante a partire dalle 16 di giorno mercoledì 1 maggio 2019. Sul palco partenopeo si alterneranno ...

Ambiente - Primo Maggio allo Zoo di Napoli : Spettacoli e Natura - : Per mercoledì Primo Maggio c'è una nuova sorpresa allo Zoo di Napoli, si è pensato di festeggiare tutti insieme con un'altra giornata all'insegna del divertimento, questa volta dedicata alla stagione ...

Napoli - pienone al primo giorno di Comicon : l'assalto dei cosplayers : Torna il Comicon alla Mostra d?Oltremare. Migliaia di giovani, papà, mamme e bambini hanno affollato Fuorigrotta nel primo giorno di apertura. «È un luogo unico dove...

Live Napoli-Atalanta 1-0 Primo tempo termina in vantaggio : Si conclude col posticipo del lunedì di Pasquetta il programma della 33esima giornata di Serie A; al San Paolo si affrontano questa sera Napoli e Atalanta, due compagini in lotta per obiettivi...

Napoli - primo sondaggio per Trippier! : Come riporta Sky Sport , infatti, il club di Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino Kieran Trippier , terzino destro degli Spurs e della nazionale inglese, con la quale ha realizzato un gol, su ...