Francesca Barracciu (Pd) condannata in Appello a tre anni e tre mesi per peculato (Di martedì 7 maggio 2019) Francesca Barracciu, ex europarlamentare del Partito Democratico, è stata condannata dalla Corte d'Appello a tre anni e tre mesi di reclusione per peculato. L'ex sottosegretaria alla Cultura del governo Renzi avrebbe utilizzato, per spese personali, circa 81.000 euro di fondi pubblici. La sua pena è stata ridotta rispetto al primo grado.



