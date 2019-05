Elogio della crisi

Elogio della post sinistra : Non so distinguere tra destra e sinistra. L’ho scoperto qualche giorno da un agopuntore cinese: “Lei non sa, vero?”. “Che cosa non so, mi scusi?”. “Dov’è mano sinistra”. “In effetti, no, non l’ho mai saputo, ci devo pensare, ma lei come lo sa che non lo so?”. L’agopuntore mi ha fissato sospirando: “